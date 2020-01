Zlín chce rozšířit zoo a opravit tržiště, vznikne i nová cyklostezka

Téměř 70 milionů korun půjde v letošním roce ze zlínského městského rozpočtu do zatraktivnění zoologické zahrady Lešná.

Začne se budovat chovná stanice pro slony Karibuni za 30 milionů, expozice pro jaguáry za osm milionů a bude se pokračovat v nezbytné opravě střechy zámku za 30 milionů.

„Půjde o vnitřní ustájení a výběh pro slony. Jeden výběh máme, teď přibude druhý. Budeme tam muset dovést inženýrské sítě, pozemek nemá infrastrukturu, zatím je jen oplocený,“ přiblížil ředitel zoo Roman Horský.

Sloni získají nadstandardní podmínky. Venku budou mít nejen volný prostor, ale třeba i jezero, jež bude tvořit přirozenou bariéru, kterou nepřekonají. V případě jaguárů půjde o zimní expozici s vnitřními boxy.

V rámci této investice se upraví také návštěvnická trasa z Amazonie vzhůru k pavilonu Yucatán, nebude už tolik strmá a bude komfortnější pro vozíčkáře i rodiče s dětmi.

Další peníze spolkne dokončení oprav střechy zámku. „Střecha byla v kritickém stavu. Dělali jsme dílčí úpravy a věděli jsme, že se její výměně nevyhneme,“ upozornil Horský.

Na střeše je šest druhů tašek ve třech odstínech – zelené, žluté a režné. Všechny se vymění, včetně klempířských prvků.

Tržiště Pod Kaštany získá nové stolky z kovu

Zoologická zahrada je jednou z oblastí, do níž bude město Zlín letos investovat, a plánuje i další akce, jichž by si lidé měli všimnout. V rozpočtu je na investice vyčleněno 234 milionů korun s tím, že by se peníze měly na jaře ještě navýšit.

Skoro 16 milionů pošle radnice na dokončení 1,5 kilometru dlouhé cyklostezky podél Dřevnice na Tyršově nábřeží a ve Výletní ulici. Nezvyklá je v tom, že vede pod dvěma mosty na Cigánově a na Čepkově.

Zlín se po jejím dokončení přiblíží proklamovanému cíli: souvislé trase Otrokovice – Zlín – Vizovice. Kromě přerušení v Lužkovicích se bude ještě muset vypořádat s chybějící stezkou podél krajské nemocnice.

Obyvatelé města už roky netrpělivě vyhlížejí také rekonstrukci hlavního městského tržiště Pod Kaštany, které neodpovídá potřebám krajského města. Působí neudržovaně a omšele. Po dlouhých přípravách by se měly letos na podzim práce rozběhnout.

Tržiště se výrazně změní, budou ho tvořit desítky nových stolků, které nebudou z betonu, ale z kovu. K dispozici u nich budou zdroje elektřiny i vody, které dnes chybí. Za nimi od třídy Tomáše Bati budou rámy s plachtami, které ochrání zeleninu a ovoce před sluncem a obchodníky před deštěm.

„Plachty bude možné sbalit, takže zůstanou jen rámy, které tam budou napevno, a stolky. Ty budou mít dvě úrovně, aby se na ně daly pokládat bedýnky se zbožím,“ přiblížila architektka Jitka Ressová z kanceláře ellement architects, která návrh zpracovala.

Letos by také měl vzniknout vodní biotop v Centrálním parku na sídlišti Jižní Svahy.

„Dnes je tu pouze holá travnatá plocha. Lidé ze sídliště získají mnohem příjemnější kultivovaný prostor pro pobývání,“ vysvětlil náměstek primátora Bedřich Landsfeld (STAN).

Ústředním motivem nového prostoru bude nádrž o rozloze tisíc metrů čtverečních. Nebudou chybět chodníčky a místa pro odpočinek.

Radnice má v plánu také opravu Klubu seniorů v Malenovicích nebo školní jídelny v Hradské ulici, u obou budov počítá rovněž s přístavbami.

Další akce mají být známé na jaře, kdy se k zatím plánované částce na investice přičte přebytek z loňského rozpočtu, jako to město dělává každým rokem. „Z přebytku jsme získávali zhruba 200 milionů korun na další přerozdělení,“ zmínil Landsfeld.

Rozpočet je podle opozice příliš „projídací“

Opozice z takového modelu nadšená není, navíc se jí moc nelíbí to, kolik peněz jde na investice a na jaké.

„Nic proti zoo a cyklostezkám, ale každý den většina z nás není v zoo nebo na kole. Musíme do práce a domů a trápí nás víc doprava a parkování, dostupné bydlení,“ řekl opoziční zastupitel z hnutí Zlín 21 Čestmír Vančura.

„Podle našeho názoru je rozpočet příliš ‚projídací‘ a málo investiční,“ podotkl zastupitel z uskupení Rozhýbejme Zlín Ivo Mitáček.

Primátor Jiří Korec z ANO upozornil, že větší akce na město čekají v následujících letech.

„V roce 2020 bude objem investic srovnatelný s rokem 2019. Větší objem je plánovaný až od roku 2021, kdy budou postupně připraveny projekty dopravních staveb a velkých investičních projektů ve veřejném prostoru, jako je například zimní stadion,“ řekl Korec.

Město také chystá nákladnou opravu Velkého kina nebo obchvat Zálešné, které chce začít v dalších letech.