Rožnov má na kulturní centrum peníze i projekt, se stavbou však váhá

„Hlavní varianta je dostavět kulturní centrum. Máme projekt, který necháme kompletně posoudit, abychom si byli jisti, že je v pořádku. Až se to potvrdí, můžeme stavět s rozumným finančním limitem, který si město bude moci dovolit,“ uvedl na úterním zastupitelstvu starosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).

„Pokud by projekt měl zásadní problémy, máme variantu B, jak postupovat, a to je nový projekt,“ dodal s tím, že pak by na základové desce vznikla budova jiného autora.

Město má také prodlouženou dotaci od státu ve výši 120 milionů korun až do roku 2029, odložené vlastní finance a nasmlouvané úvěry, které zatím nečerpá.

„Peníze máme, projekt máme, ale stavět nebudeme, protože budeme něco posuzovat. Já říkám: Pojďme stavět. Jakékoliv další prodlení je pro město značně nevýhodné,“ reagoval bývalý starosta a současný hejtman Radim Holiš (ANO).

Stavba centra za více než 360 milionů korun začala loni v březnu na místě bývalého kina Panorama. Stavební firma ale práce po půlroce přerušila a hotová je pouze základová deska. Důvodem byly neshody s tehdejším vedením města na změně subdodavatele dřevostavby či nedostatky v projektové dokumentaci.

Po zářijových komunálních volbách se obměnilo vedení radnice a nastoupila koalice stran, které kritizovaly nárůst nákladů za kulturní centrum.

Město si koncem roku objednalo u expertů z brněnského VUT posouzení projektové dokumentace na stavbu centra. Podle jejich zjištění v ní byly vážné nedostatky, naopak autor dokumentace si za ní stál a zapracoval do ní požadavky uplatněné městem. V upravené podobě ji Rožnovu odevzdal v půlce dubna.

Holiš kritizoval, že radnice poslala na VUT „starou“ projektovou dokumentaci z roku 2019, která pak byla pozměněná, a na jednání o její podobě nebyl přizván autor dokumentace, architekt Milan Rak. Podle exstarosty bylo ze 75 připomínek a vad v projektu jen sedm závažných a šest vážných, z toho jen tři vedly k úpravě projektové dokumentace. „Šlo přitom o vysoce odborné věci,“ dodal Holiš.

Koalice ale trvá na tom, že předá dokumentaci znaleckému ústavu k posouzení, což si také odhlasovala. „Kulturní centrum je největší investiční akcí v novodobé historii města. Pokud by celé centrum stálo 363 milionů korun, je to obrovská částka. Proto si musíme být jisti, že projekt je bezvadný,“ zmínil Kučera.

Pokud se posouzení stihne letos, na přelomu roku chce město vyhlásit výběrové řízení na dodavatele.