Rožnov ukončil smlouvu se stavbaři, z drahého kulturáku jsou jen základy

Zlínská firma Navláčil začala letos na jaře v Rožnově stavět kulturní centrum, které mělo být největší investiční akcí města posledních let. Stavba měla stát přes 320 milionů korun, město si kvůli tomu vzalo také úvěry. Firma však v listopadu odstoupila od smlouvy.

A dosavadní výsledek? Hotová je pouze základová deska.

Firma se totiž neshodla s vedením města na změně subdodavatele dřevostavby. Upozorňovala také na nedostatky v projektové dokumentaci, požadovala i zvýšení ceny za hlavní stavbu.

Zlínská firma si navíc řekla kvůli růstu cen materiálů a inflaci o navýšení celkové ceny o 15 procent, což znamená dalších 37 milionů korun. „Od vypuknutí války na Ukrajině šly náklady nahoru,“ zdůvodnila to před časem marketingová šéfka společnosti Petra Navláčilová.

Podle starosty Rožnova Jana Kučery považovalo město odstoupení od smlouvy firmou Navláčil za neplatné a chystalo odstoupení ze strany města. Hrozilo však, že věc skončí soudním sporem.

Vedení města jednalo se Státním fondem životního prostředí o možném prodloužení termínu pro čerpání dotace 120 milionů korun na stavbu kulturního centra, podmínkou dotace bylo původně dokončení stavby do konce roku 2023.

Město chce ve stavbě pokračovat

Fond by měl podle starosty na jaře vyhlásit výzvu pro rozestavěné pasivní budovy. Město by si tak mohlo nechat proplatit dosavadní náklady a požádat o zbývající výdaje. „Realizace se může protáhnout do roku 2027, 120 milionů korun bychom mohli rozmělnit v čase,“ uvedl Kučera.

Výhodnější podle něj bylo dohodnout se se společností Navláčil a zaplatit jí základovou desku.

„Se stavební firmou Navláčil jsme se shodli na rozhodnutí ukončit naši spolupráci dohodou o narovnání. Firma, která měla postavit hlavní stavbu, bude mít proplacené faktury za části díla, které zde dokončila. Zároveň nám bude garantovat záruku na dílo a my tak budeme moci pokračovat ve snaze Kulturní centrum dokončit,“ uvedl Kučera.

Město by do konce roku mělo mít výsledky posudku, který by měl říci, do jaké míry jsou v projektové dokumentaci nedostatky nebo vady, na což upozorňovala stavební firma.

Pokud bude dokumentace bez problémů, město je připraveno vyhlásit nové výběrové řízení. Zastupitelé také schválili deklaraci, kterou potvrdili vůli pokračovat v projektu kulturního centra.