Kulturní centrum se Rožnovu dál prodražuje, město se dohaduje se stavaři

Z původně slibovaných nákladů 120 a následně 325 je už 360 milionů korun a vážně hrozí, že se cena ještě zvýší. Vedení města přitom nevylučuje ani krajní způsob řešení, jímž je odstoupení od smlouvy a hledání nového zhotovitele.

„Je to možné,“ připouští rožnovský starosta Jiří Pavlica. K zásadnímu posunu nevedlo ani jednání se staviteli před pár dny.

Debaty podle Pavlici komplikuje několik sporných bodů. Žádná ze stran je ale neupřesnila a oficiálně platí, že rozhodnutí se dá očekávat nejpozději začátkem srpna.

„V mezidobí stále probíhají náročná jednání o podmínkách realizace samotné stavby. V tuto chvíli proto nelze předjímat jejich výsledek,“ konstatovala marketingová šéfka stavební společnosti Petra Navláčilová.

Podle člena finančního výboru města a opozičního zastupitele za KDU-ČSL Jaromíra Koryčanského je jádrem problému zájem stavařů vyměnit dodavatele dřevěné rámové konstrukce a rovněž několik jejich požadavků na změny v projektu. Ten nejvýznamnější se týká úpravy požární bezpečnosti budoucího komplexu.

„Pochybení spočívají jednoznačně v projektu a jsou tak zásadní, že smysluplným řešením je přepracování a doplnění celého dokumentu,“ tvrdí zastupitel. V příštích dnech chce kvůli tomu vyzvat vedení města ke svolání mimořádného jednání zastupitelstva.

Koryčanský stavbu, pro niž na konci ledna hlasovalo pouze jedenáct z dvaceti přítomných zastupitelů, dlouhodobě kritizuje a domnívá se, že její prodražování nakonec přesáhne 400 milionů. Navíc je přesvědčen, že plánovaný termín dokončení na konci srpna příštího roku je nereálný. Vedení města si něco podobného nemyslí a Koryčanského tvrzení odmítá.

„Řešení, jak z tíživé situace ven, hledáme velmi intenzivně a k dohodě nakonec nemusí být daleko,“ reagoval starosta Pavlica.

Dnes na staveništi nic nepřipomíná to, co by tam mělo být přesně za rok už před dokončením. Dělníci pracují pouze na základových konstrukcích.