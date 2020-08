Mor hubí raky na Vizovicku, objevil se také v řece Dřevnici

„Od odborníků z Univerzity Karlovy máme potvrzeno, že jde o račí mor. Není to ale tak, že by se mor z Bečvy rozšířil do dalších toků,“ vysvětlil zoolog Miroslav Kubín ze Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Zatímco na Rožnovsku nemoc rozšířil rak červený, na Vizovicku byl přenašečem pravděpodobně jiný druh – rak signální.

Oba patří mezi nepůvodní invazivní druhy pocházející ze severní Ameriky. Proti moru jsou velmi odolní, na rozdíl od našich původních druhů, které tato choroba se stoprocentní účinností zabíjí.

„Případy račího moru se objevily i v Dřevnici, proto není výskyt choroby v Lutonínce takovým překvapením. Otázkou je, jak se tam dostal,“ řekl Kubín.

Podle ochránců přírody je pravděpodobné, že nemoc pomáhají šířit nezodpovědní chovatelé raků, případně rybáři, kteří s násadou do řek mohou vylévat kontaminovanou vodu.

„Nákazu mohou nevědomky šířit také lidé. V některých vesnicích stačí, aby vylili vodu obsahující plísňové spóry do záchodu a ta se i přes čističku může dostat do Bečvy,“ poznamenal Kubín.

Návrat do normálu potrvá roky

Ochranáři prosí veřejnost, aby si raků v okolí řek všímala a nestandardní okolnosti nahlásila Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.

„Může jít o podivně se chovající skupinu raků říčních nebo i o výskyt nepůvodních druhů,“ řekl zoolog.

Rozhodně ale platí, že by lidé neměli živočichy sami zachraňovat, to by bylo kontraproduktivní.

Ochránci přírody aktuálně čekají na výsledky odebraných vzorků vody z přítoků Bečvy. „Pokud se u některého z nich račí mor projeví, půjdeme podél proudu a budeme hledat zdroj nákazy,“ doplnil Kubín.

Odhadovat, zda se nemoc v dohledné době podaří zastavit, je složité. I když už se nová ohniska neobjeví, potrvá roky, než se račí populace vrátí do normálu.