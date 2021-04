Zlín ukázal, jak bude vypadat moderní průjezd městem za stovky milionů

Přestože se Prštenská příčka ve Zlíně chystá už několik let, až teď je zřejmé, jak by měla vypadat v celé své trase.

Na novou silnici, která odvede tisíce aut ze středu města, se má najíždět z hlavního tahu v Prštném u hypermarketu Albert. Pak přejde na pilířích přes koleje a řeku Dřevnici.

Otazník visel nad tím, kudy povede za řekou. Studie, již si nechala zlínská radnice zpracovat, ukázala, že původně uvažovanou kruhovou křižovatku tam může nahradit křižovatka se semafory.

Nová silnice bude odtud kopírovat stávající cestu na břehu Dřevnice. Bude to jednodušší a levnější řešení. Cesta totiž nebude muset napříč protínat sousední průmyslový areál Rybníky, což bylo v původním návrhu a tamním firmám se to nelíbilo.

„Jsme rádi, že je to možné takto udělat. Teď máme zpracovanou podrobnou studii a chceme si objednat dokumentaci pro územní rozhodnutí na toto řešení,“ přiblížil zlínský radní přes dopravu Michal Čížek.

„Je dobře, že cesta nemusí vést přes areál Rybníky, protože by to bylo komplikované a extrémně drahé. Stálo by to řádově o sto milionů korun více,“ upozornil.

Město by utratilo peníze za výkupy nemovitostí, k zemi by musela jít řada domů. V novém řešení se zbourá jen zhruba deset budov, jež stojí blízko stávající cesty na nábřeží. Světelná křižovatka, která nahradí kruhovou, bude také levnější, navíc zabere méně plochy a její semafory se budou dát seřídit se semafory na sousedních křižovatkách, aby se mezi nimi netvořily řady aut.

Plusem pro veřejnost má být i to, že na nové cestě budou tři páry zastávek pro městskou hromadnou dopravu, chodníky a u řeky i cyklostezka, která se opodál napojí na páteřní trasu. Oba břehy Dřevnice spojí dvě lávky a dva silniční mosty.

Silnice z centra na Jižní Svahy už nebude hlavní

„Areály po obou březích budou více provázány,“ poznamenal Čížek. Toto řešení se více zamlouvá také společnosti Cream, která vlastní pozemky pod plánovanou křižovatkou i v areálu Rybníky. Dříve nesouhlasila s kácením stromů kvůli kruhové křižovatce i proto, aby město hledalo výhodnější řešení.

„V obecné rovině bychom k tomuto řešení neměli výhrady, podpořili bychom ho,“ přislíbil ředitel Creamu Martin Jarolím.

„Pokud jde o novou silnici, tak tato varianta je pro město ekonomicky výhodnější. Už jenom v tom, že nemusí vykupovat tolik pozemků. Máme už předběžnou dohodu s městem o tom, že mu odprodáme části pozemků pro výstavbu křižovatky,“ naznačil.

„Věřím, že by s návrhem neměli mít problém. Nic lepšího ani levnějšího vymyslet nejde,“ poznamenal směrem ke Creamu Čížek.

Nová silnice na pravém břehu Dřevnice nahradí stávající cestu, která je ve špatném stavu. Povede z Prštného po křižovatku na Gahurově ulici pod Jižními Svahy. Na ní se potom podle Čížka změní hlavní dopravní tok – nebude to už ten z centra města na sídliště, ale z Prštného. To by v praxi mělo znamenat, že auta v tomto směru budou mít častěji zelenou.

Z hlavního tahu povedou stoupací pruhy

Město se stará o část Prštenské příčky na pravém břehu Dřevnice. Odsud po napojení na hlavní tah do Otrokovic jde o investici státu. Na novou cestu se má najíždět v Prštném z hlavního tahu stoupajícími pruhy, takže odsud zmizí světelná křižovatka.

Řidičům, kteří pojedou do Otrokovic, odpadne čekání před semaforem. Týkat se to bude i těch, kteří budou chtít odbočit. Dál povede Prštenská příčka po estakádě kolem hypermarketu Albert a přes řeku.

Město by chtělo mít v roce 2023 nebo 2024 na svoji část stavební povolení a následně by mohlo začít stavět. Zhruba 1,5 kilometru nové silnice vyjde na více než 300 milionů korun. Podle Čížka má město na tuto investici vyčleněný úvěr, bude chtít také čerpat dotace od státu či Evropské unie.

Kdy by se mohlo začít s druhou částí Prštenské příčky, zatím není jisté. Je totiž navázaná na modernizaci železniční trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic a stát zatím nemá ani územní rozhodnutí. Vykoupeny nejsou ani všechny potřebné pozemky, přičemž někteří jejich majitelé je nejsou ochotni prodat.

„S prodejem nesouhlasí 34 vlastníků nemovitostí, se kterými se bude dále jednat,“ poznamenala mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.