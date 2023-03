Napajedla mění plány, bazén by byl příliš drahý, halu zvládnout chtějí

Zastupitelé už v minulosti odsouhlasili, že si na to radnice vezme úvěr na zhruba deset let. Předpokládaná cena měla činit kolem 100 milionů korun. Plán ale zřejmě skončí tím, že získá územní rozhodnutí.

„Důvod je jasný, je jím současná zhoršená ekonomická situace,“ řekl starosta Robert Podlas, který se funkce ujal po loňských podzimních komunálních volbách. „Mezi zastupiteli nevidím velkou vůli do toho jít za každou cenu. Už proto, že odhady hrubých nákladů poskočily v řádu desítek milionů korun,“ dodal.

Není to překvapivá zpráva. Napajedla začala chystat nový bazén v době, kdy úřad vedla dlouholetá starostka Irena Brabcová, městské pokladně se finančně dařilo a držel se stabilní rozpočet.

To se ale změnilo se začátkem koronavirové pandemie, razantním nárůstem cen ve stavebnictví a pomyslnou tečkou bylo náhlé zvýšení cen za energie kvůli válce na Ukrajině. Vedení radnice místo toho hledá náhradní řešení.

„Zvažujeme přepracování projektu pouze pro tréninkovou halu, místní sportovci by ji potřebovali. Ve hře je také jiná lokalita,“ podotkl Podlas s tím, že nový areál měl vzniknout mezi základní školou, školkou a místním klášterem.

Místní kluby informaci o možném vybudování krytého sportoviště přivítaly. Dnes využívají pouze halu u 2. ZŠ na Komenského ulici, v níž se nachází víceúčelové hřiště pro fotbal, volejbal, házenou, tenis a další sporty.

„Zájem je ale vysoký a volných hodin není tolik, kolik bychom potřebovali. Se vznikem druhé haly by se sporty rozprostřely, byla by to velmi pozitivní novinka,“ sdělil Jan Hrdina, jednatel házenkářského oddílu, kde sportuje 60 až 80 dětí.

Fotbalisté zase do tělocvičny posílají jen přípravku, zbytek týmů trénuje na venkovní umělé trávě. „Sportu ve městě by nová hala pomohla, kapacita vnitřních prostor k tréninku je nižší, než jaká je poptávka,“ dodal Jaroslav Laciga, předseda klubu TJ FS Napajedla.