Covid stavbu obchvatu Otrokovic nezastavil, na jaře otevřou první část

„V říjnu 2021 pustíme dálniční obchvat do provozu úplně,“ přislíbil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

Jde o dlouhodobý plán silničářů. Ohrozit by jej mohla jen situace kolem koronaviru, který aktuálně vyřazuje z práce desítky dělníků.

„Když vypadne z finišerové čety jeden člověk, celá četa jde do karantény. A to jsou nenahraditelní lidé,“ upozornil Chudárek.

Takové situace při dostavbě obchvatu nastávají a komplikují práce, byť ne úplně fatálně, protože finišerových čet je víc. Mimo práci zůstávají kvůli nemoci a karanténě také třeba dělníci pracující na mostech jako vazači nebo tesaři.

Situace ale zatím není podle Chudárka tak špatná, jako byla na jaře, kdy dostavba dva týdny úplně stála a potom se týden rozjížděla velmi pomalu.

„Když se situace nezhorší, tak říjen příštího roku dodržíme,“ nastínil Chudárek. „Když se zhorší, budeme na to muset reagovat.“

Může to ale být i naopak: pokud bude mírná zima a koronavirové sevření povolí, práce se mohou uspíšit. Pak by se mohlo už na jaře po části obchvatu jezdit. Konkrétně po úseku od Napajedel po křižovatku, z níž se odbočuje do Pohořelic a do otrokovické průmyslové zóny, jež je už dnes průjezdná.

Stávající silnice I/55 do Otrokovic bude uzavřená, protože silničáři na ní budou dělat velkou okružní křižovatku, z které se bude vyjíždět také na dálniční obchvat.

„Jsme rádi, že silničáři dodržují harmonogram prací a nedochází k prodlevám a některé úseky jsou otevřené dříve,“ reagovala starostka Otrokovic Hana Večerková.

„Pro to, aby se spustil celý obchvat, se budou muset ještě udělat hlukové stěny, svodidla, a hlavně most před napojením na stávající část obchvatu,“ podotkl Chudárek.

Silničáři už na některých úsecích pokládají první živičné vrstvy, na něž později přijde finální asfaltový povrch.

„Počasí nám přeje. Doufejme, že to tak vydrží,“ podotkl Chudárek.

Vzniká už i dálnice z Babic do Starého Města

Nejen pro Otrokovice samotné je obchvat velmi důležitý. Ocení ho také řidiči, kteří městem pouze projíždějí. Nebudou už ztrácet čas v kolonách u kvítkovické křižovatky, jež bývá v době dopravních špiček přetížená.

„Projíždět Otrokovicemi pro mne znamená velkou ztrátu času. Když bude dokončený obchvat, bude to výrazně jednodušší,“ říká Daniel Linhart, který jezdí každý den ze Zlína do Napajedel do zaměstnání.

Odbočování z hlavní cesty od Zlína na Napajedla bývá často komplikované. „Na dostavbu obchvatu jsme čekali dost dlouho. Po jeho dokončení se řidičům v Otrokovicích, zejména v kvítkovické křižovatce, výrazně uleví,“ potvrdila Večerková.

„Veškerá tranzitní doprava ve směru Přerov – Uherské Hradiště bude odkloněna po obchvatu,“ zdůraznil Chudárek.

Město mezitím přemýšlí nad dalším krokem, který ho čeká.

„V momentě, kdy se dostaví obchvat, začneme opravovat dálniční přivaděč do Otrokovic, který je v dezolátním stavu,“ předestřela Večerková. „A budeme čekat na to, co se stane s modernizací železnice,“ připomněla chystané vylepšení.

První plány na vybudování obchvatu pocházejí už z 60. let minulého století. Výstavba jeho druhé, přes tři kilometry dlouhé části bude stát něco málo přes 700 milionů korun. První část se stavěla v letech 2003 až 2006, na začátek stavby druhé části se pak čekalo dvanáct let. Příprava vázla na získání posledních pozemků, jejichž majitelé se se silničáři i soudili.

Řidiče může těšit také to, že silničáři už oficiálně zahájili další úsek dálnice D55 z Babic do Starého Města.

Příští rok na jaře by se měly rozběhnout práce na úseku ze Starého Města do Moravského Písku.

Paradoxně až potom přijde na řadu úsek z Napajedel do Babic, jehož příprava se zdržela ve Spytihněvi, kde obec nechtěla cestu na pilířích.

Současná silnice I/55 je přetížená, a proto také nebezpečná, a to jak pro obyvatele měst a obcí, které na ní leží, tak i pro řidiče. „Dálnice by měla odstranit nehodová místa a zvýšit bezpečnost a plynulost na silniční síti,“ upozornil ředitel ŘSD Radek Mátl.