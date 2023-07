Ve Zlínském kraji digitalizují tři nemocnice, léčba bude přehlednější

„Je to obrovská, těžká a složitá změna systému i stylu práce personálu po dlouhých desítkách let. Navíc je to dlouhodobý proces, se kterým se musíme naučit rutinně pracovat a který odhaduji tak na rok, možná dva,“ zdůraznila ředitelka Kroměřížské nemocnice Lenka Mergenthalová.

Kromě této nemocnice už systém zavádějí ve Zlíně i Vsetíně. Uherské Hradiště se zapojí na konci roku.

Zjednodušeně řečeno, zdravotníci budou čím dál méně používat papír a čím dál více počítač. Informace tak budou na jednom místě, bude jich více, budou propojenější, rychlejší, přesnější, ucelenější a dostupnější.

„Například vizita bude probíhat tak, že přijde lékař s notebookem, v něm bude mít všechny informace a může zaznamenat i změny. Navíc, dosud bylo stále mnoho informací na papíře nebo v počítači, ale tiskly se a ručně se něco dopisovalo. Data jednotlivých pacientů musela sestra různě dohledávat. Teď má všechno na jednom místě a nemusí procházet papírovou dokumentaci,“ přiblížila mluvčí Baťovy nemocnice Dana Lipovská.

Zatím se všechna data ze starého systému „překlápí“ do nového a nemocnice pracuje v tzv. hybridní formě, kdy jsou stále některé formuláře a dokumenty v tištěné podobě. To ale zmizí.

Prakticky by to mělo znamenat, že zdravotníci budou mít dostupnější informace o zdravotním stavu pacienta, více se propojí jednotlivé nemocnice a další zdravotnická zařízení v kraji a povede se třeba i přesnější evidence léků. Zdigitalizují se také různé léčebné a ošetřovatelské procesy, to znamená předepisování a podávání léků, komunikace s laboratořemi nebo identifikace pacienta.

„Umělá plicní ventilace bude automaticky posílat data o pacientovi do systému. V budoucnu také budeme schopni připravovat lékovou dávku přímo v lékárně. Čili léky pro konkrétního pacienta nebude chystat sestra, ale lékárna, respektive jednotlivé dávky nachystá robot každému pacientovi na míru a data získá právě z NIS,“ upřesnila vedoucí projektového oddělení a bývalá vrchní sestra zlínské nemocnice Lenka Tomančáková.

Některé zdravotní údaje bude díky tomu možné sledovat i pomocí telemedicíny, tedy v době, kdy pacient nebude hospitalizovaný. NIS pomůže s vedením přesnějších statistik, například při spotřebě léků.

Vznikne i Portál pacienta

„Nejde o jednoduchou změnu. Dojde k propojení nemocničního systému se sklady léků a materiálu, což lékaři umožní vidět například do lékárny a hned pacientovi sdělit, zda je předepsaný lék dostupný přímo v našich lékárnách, a vidět i hodnotu doplatku konkrétního léčiva. Změny budeme do provozu uvádět průběžně až do konce září, kdy zaměstnanci získají základní rutinu,“ upozornila Věra Prousková z vedení Vsetínské nemocnice.

Kromě toho se zdravotníci dostanou i ke snímkům z radiodiagnostických pracovišť. Lékař pak bude mít v digitalizované podobě k dispozici snímky z rentgenu a CT vyšetření, obrazovou dokumentaci chronických ran nebo výsledky z vyšetření na magnetické rezonanci.

Součástí NISu je i tzv. Portál pacienta. Ten umožní zobrazit a sdílet zdravotní dokumentaci pacienta, objednat i připomenout návštěvu u lékaře a pacientovi zpřístupní vlastní zdravotnickou dokumentaci odkudkoli a kdykoli.

„Do budoucna to určitě bude pro pacienty v tomto směru větší komfort,“ dodala Tomančáková.