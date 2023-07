Dva přístroje za 133 milionů zkrátí pacientkám s rakovinou prsu ozařování

„Pro naše pacienty je to skvělá zpráva, protože nový přístroj jim přinese větší komfort, stráví na ozařovacím stole méně času,“ přiblížila primářka onkologického oddělení Baťovy nemocnice Markéta Pospíšková. „Tím pádem se i zvýší průchodnost onkologických pacientů.“

Její oddělení se každoročně stará o zhruba 1 200 až 1 400 pacientů s rakovinou. Na ozařování se jich během roku vystřídá asi 800 z celého Zlínského kraje, protože potřebný lineární urychlovač zde je jediný v regionu.

Přístroje tu mají dokonce dva. Jedná se ale už o starší typy, které potřebovaly výměnu. První z nich proto nemocnice na začátku roku demontovala a postupně začala uvádět do provozu nový. Plně by měl začít pracovat v červenci. Druhý zřejmě na podzim nebo ke konci roku.

Díky tomu, že ve Zlíně budou mít k dispozici dva moderní typy přístrojů, budou moci pacientům nabídnout příjemnější podmínky léčby. Když se totiž jeden z nich porouchá, mohou zdravotníci okamžitě pacienta převézt na druhý. Nebudou muset přeplánovávat objednávky a také nebudou přerušovat léčbu.

„Další výhodou je to, že v novém urychlovači se používají nefiltrované fotonové svazky, které mají daleko větší příkon a jsou schopné za kratší dobu dodat dávku, kterou potřebujeme,“ vysvětlila primářka. „Tím se zkrátí doba pacienta na vlastní ozařovně, tedy se zkrátí objednací doby.“

V současné době pacientky čekají na objednání zhruba tři týdny, zatímco v některých jiných zařízeních v republice jsou to až dva měsíce. Jednodušší pro ženy bude také samotný proces ozařování.

„Dnes se při ozařování karcinomu prsu ozařuje v nádechu. Je to proto, že když se nadechnete, oddálíte hrudní stěnu od srdce a tím pádem srdce nezatížíte,“ přiblížila Pospíšková. „Dříve kvůli tomu musely mít pacientky speciální přístroj, do kterého dýchaly, a v určité fázi nádechu se spustilo samotné ozařování. Naučit se takto nadechovat není jednoduché. Ale v dnešní době díky nové technologii stroj sám snímá povrch těla pacienta a ozařuje ve fázi, kdy se pacient nadechuje. Pro pacienty je to mnohem komfortnější.“

Oba nové lineární urychlovače přijdou na více než 133 milionů korun. Sedmdesát procent této sumy je hrazeno z evropského dotačního programu React-EU.