Zlín změnil územní plán a zrušil omezení v areálu nemocnice, může se stavět

Bez této změny by stavba, kterou bude financovat Zlínský kraj i nemocnice, nemohla být povolená. „Jedná se o změnu jedné věty v textové části a tím vytváříme podmínky pro investici do zdravotnictví ve městě,“ zdůvodnil primátor Jiří Korec.

„Tento nový projekt proměny nemocnice mi dává smysl, je ufinancovatelný a životaschopný. Věřím, že se to podaří rozjet,“ dodal.

Podle projektantů je pro stavbu pětipodlažního pavilonu tvořeného pěti propojenými bloky ideální místo právě v části tzv. Gahurova prospektu. Jde o architektonicky cennou travnatou část poblíž hlavního vjezdu do nemocnice, kterou lemují nízké pavilony. Na jiné místo by se objemově nevešel.

„Chápeme to jako rozvojovou plochu, která se dá využít. Při jednáních s nemocnicí jsme došli ke konsensu, že urbanistický charakter tohoto prostoru zůstane i po stavbě pavilonu zachovaný,“ vysvětlil vedoucí Kanceláře architekta města Zlína Jindřich Nový s tím, že ke změně územního plánu se kancelář oficiálně nevyjadřovala.

„Schválení změny územního plánu pro nás bylo velmi důležité, museli jsme čekat. Nyní se může začít zpracovávat projekt,“ naznačil ředitel nemocnice Jan Hrdý.

Předtím, než se do něj projektanti pustí, ale musí valná hromada, tedy krajští radní, schválit dodatek investičního záměru. To by mělo být v polovině června.

Původní plány v roce 2021 totiž počítaly s tím, že nová centrální budova vznikne na místě nevyužívané prádelny v blízkosti interního pavilonu. V tomto duchu byla také vypsaná veřejná soutěž na zhotovitele studie a projektu, tedy na práce v hodnotě zhruba 130 milionů korun.

Sdružení firem DOMY a JIKA-CZ se do soutěže přihlásilo jako jediný zájemce a zakázku získalo. Až bude dodatek investičního záměru schválený, budou mít firmy dva měsíce na odevzdání prvního pracovního návrhu projektu k připomínkování.

Na celý projekt mají devět měsíců. Poté má následovat soutěž na zhotovitele stavby, která by se měla začít stavět v roce 2027. Nový polyblok má stát čtyři miliardy korun. Už za rok se ale musí nemocnice pustit do stavby nové porodnice za 1,1 miliardy.