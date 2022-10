Pro lékaře až půl milionu. Nemocnice lákají nové zdravotníky na bonusy

Pro absolventy lékařských fakult to může být zajímavá nabídka. A nejen pro ně. Uherskohradišťská nemocnice spustila náborovou kampaň, v níž hledá čerstvé absolventy, atestované lékaře i zdravotní sestry. Nabízí jim příspěvek, který je v některých profesích až půl milionu korun. Podmínkou je, aby v nemocnici zůstali několik let.

„Chceme předejít kritickému nedostatku zaměstnanců, který by v budoucnu mohl zkomplikovat, či dokonce ohrozit provoz některých oddělení. Připravili jsme proto bohatý benefitní program,“ vysvětlil ředitel nemocnice Petr Sládek.

Podobně lákají pracovníky i další nemocnice v kraji. Každá má ale bonusy jinak vysoké a může to působit konkurenčně. Podle vedení Zlínského kraje, jenž je zřizovatelem čtyř nemocnic, je to v pořádku.

„Náborová strategie je plně v kompetenci nemocnic a musí brát ohled na aktuální stav, jeho výhled, možnosti nemocnice, ale také další poskytovatele z řad privátních zařízení,“ sdělila krajská náměstkyně pro zdravotnictví Olga Sehnalová. „Každý lékař a zdravotník, který v kraji nastoupí a zůstane, je důležitý,“ dodala.

„Konkurenční prostředí to vytváří, ale každá nemocnice má jiné potíže s personálem a je těžké to srovnávat,“ konstatoval člen krajského zdravotního výboru a opoziční krajský zastupitel Róbert Teleky.

V některých krajích platí stejné bonusy

Některé kraje, kde také chybí fakultní nemocnice, však pravidla sjednotily a hradí náborové příspěvky z vlastních rozpočtů.

Třeba na Vysočině, kde jsou nemocnice příspěvkovými organizacemi, je bonus pro všechna zařízení stejný a pohybuje se od 60 do 500 tisíc korun. Jednotné podmínky nastavil i Karlovarský kraj. Pro lékaře ve svých nemocnicích, jež spadají pod akciovou společnost Karlovarská krajská nemocnice, schválil náborový příspěvek do výše 400 tisíc a pro zdravotní sestry nebo radiologické asistenty 150 tisíc korun.

„Tito lidé musí splnit podmínky, mezi které patří i to, že aktuálně nepracují v některé z regionálních nemocnic,“ upozornil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. „Naším cílem není, aby si nemocnice konkurovaly, ale aby se plošně stabilizovala personální situace.“

Praxe totiž ukazuje, že bonusové příspěvky mohou v získávání zaměstnanců pomáhat.

Poptávka je po absolventech i sestrách

Třeba v Baťově nemocnici ve Zlíně ho letos poskytli 114 zaměstnancům. V některých případech šlo o nové pracovníky, v jiných už o ty stávající, kterým nemocnice vyplácí bonus postupně v několika splátkách. Nedávno tady náborové příspěvky dokonce zvýšili a na neurologii nebo chirurgii se částka pro lékaře pohybuje kolem 250 tisíc korun. Pro radiologické asistenty jde až o 100 tisíc korun. Poptávka je i po všeobecných sestrách, těm zlínská nemocnice nabízí až 50 tisíc korun.

„Pro lékaře i další profese je také důležité zázemí velké krajské nemocnice se specializovanými pracovišti a špičkovým vybavením,“ poukázal ředitel Jan Hrdý.

V Hradišti teď na bonusy dosáhnou i absolventi. Třeba v oboru oční nebo infekční mohou získat až 100 tisíc korun, na 200 tisíc si přijdou absolventi směřující na chirurgii nebo internu, absolventům se zájmem o práci na ARO dá nemocnice až 300 tisíc korun. Kdo už má hotovou specializaci, může získat až 500 tisíc korun. Pro všeobecné a dětské sestry je příspěvek nastavený na 300 tisíc.

„Určitě lékaře z jiných nemocnic neoslovujeme,“ zdůraznila mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Lucie Sedláčková. „Naším cílem jsou zejména absolventi fakult, kteří by se třeba rádi vrátili do rodného bydliště a bonus by byl motivací.“

V Kroměříži i Vsetíně chystají změny

V Kroměřížské nemocnici se náborové příspěvky pro konkrétní profese poprvé objeví v příštím roce. „Program bude zaměřený k podpoře nových i stávajících zaměstnanců,“ upřesnila mluvčí Veronika Slaměnová.

Změny chystají také ve Vsetíně, kde novým lékařům nabízejí bonus 250 tisíc korun, dětským sestrám na intenzivní péči 100 tisíc a všeobecným 50 tisíc.

„Pravidla, která jsme nastavili, platí do konce roku. Ale reagujeme na trh práce a zvažujeme jejich úpravu,“ naznačila mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.

Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí dlouhodobě avizuje, že novým lékařům na pediatrii nebo chirurgii poskytne příspěvek 400 tisíc korun, na ARO 200 tisíc, pro všeobecnou sestru na interně jde o 400 tisíc.