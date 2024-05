Další rozhodnutí soudu ohledně dálnice D49 znamená ještě větší nejistotu

Vyhověl totiž kasační stížnosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve sporu o umístění 22 objektů. Jde o protihlukové stěny, provizorní silniční napojení, retenční nádrže či odlučovače ropných látek. Bez nich se řidiči po nové silnici neprojedou.

Územní rozhodnutí vydal městský úřad v Holešově v květnu 2020, načež se proti němu odvolaly spolky Děti Země a Egeria. Krajský úřad odvolání zamítl a původní rozhodnutí částečně změnil. Aktivisté proti tomu podali správní žaloby, na jejichž základě rozhodnutí kraje brněnský krajský soud letos v lednu zrušil.

Děti Země uspěly například s připomínkou, že se krajský úřad řádně nevypořádal s jejich návrhy na uložení nových deseti podmínek ke zmírnění zásahu dálnice D49 do povrchových vod, do významných krajinných prvků a do krajinného rázu. Proti tomu zase napsali kasační stížnost silničáři.

Nejvyšší správní soud (NSS) teď rozhodl v jejich prospěch, takže verdikt krajského soudu zrušil. Ovšem většina důvodů pro zrušení rozhodnutí krajského úřadu obstála.

NSS poukázal jenom na to, že krajský soud vyšel ohledně jedné námitky z neúplně zjištěného skutkového stavu. Nepodařilo se mu v obsáhlém spise dohledat některá stanoviska a jejich obsah dovozoval z jiných dokumentů. Krajský úřad se podle NSS nevypořádal s námitkami spolků v revizním závazném stanovisku.

„Ředitelství silnic a dálnic je třeba dát za pravdu, že není třeba detailně vypořádat každou dílčí námitku, pokud je z kontextu rozhodnutí zřejmé, proč jsou námitky účastníků nedůvodné. Žádná konkurenční úvaha však není z revizního závazného stanoviska krajského úřadu patrná,“ zmínila soudkyně NSS Jiřina Chmelová. „Krajský úřad nejenže konkrétní a podrobné námitky účastníků nepopsal, ale především k jejich vypořádání neuvedl vůbec nic.“

Aktivisté jsou s takovým postojem NSS spokojení. „ŘSD z věcného hlediska neuspělo, z právního ano,“ nepochybuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik. „Územní rozhodnutí bude několik týdnů pravomocné, než bude zase zrušeno,“ dodal.

„Bude to mít dopad na nás všechny. Může se stát, že dálnici otevřeme později, než předpokládáme,“ podotkl šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. „Myslíme si ale, že to stále můžeme stihnout letos.“

Krajský soud bude muset i podruhé územní rozhodnutí na 22 objektů zrušit s ohledem na právní názor NSS. Spis se pak opět dostane na zlínský krajský úřad.