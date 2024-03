Dálnice roste i na tekutých píscích. Silničáři poprvé stavěli mosty jinak

„Kvůli nestabilnímu podloží a tekutým pískům jsme zde jako vůbec na první dálniční stavbě v Česku museli využít pro zakládání mostů metodu ražených pilot, místo klasických vrtaných. Dále kvůli zvodnělému podloží musíme v řadě míst zpevňovat násyp dálničního tělesa speciálními geobuňkami. Tyto postupy nejsou běžné,“ přiblížil zajímavosti ze stavby ředitel Správy Zlín Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Všechny tři úseky, tedy z Babic do Starého Města, ze Starého Města do Moravského Písku a z Moravského Písku do Bzence, mají dohromady více než jednadvacet kilometrů. Tato souvislá část dálnice, s jejímž prvním úsekem začali silničáři v roce 2020, by se měla otevřít na konci tohoto roku. Teď jsou tedy v dokončovací fázi.

Zmíněná speciální technologie byla potřebná při stavbě mostu u Nedakonic a také u aktuálně stavěného mostu v Polešovicích.

„Je to technologie, která se v Česku používá zřídka, ale tady je pod ornicí téměř všude písek a vysoká hladina spodní vody, která je zde navíc ve více vrstvách, než jsme čekali,“ vysvětlil manažer oblasti Mosty Michal Hrutkai ze společnosti Skanska, která dálnici staví. „Proto jsme tuto část potřebovali přeprojektovat, protože v zadání byly vrtané piloty, a my jsme u dvou nadjezdů potřebovali ražené prefabrikované piloty. Pak bylo potřeba tyto piloty navrhnout a vyrobit,“ doplnil.

Podmáčená a bažinatá půda

Jde o betonové sloupy o rozměru 40x40 centimetrů, které se vtláčí do země. Tato technologie se používá při železničních stavbách, při silničních však dosud ne.

Geologické podmínky v těchto lokalitách dobře znají i v samotných obcích.„Týká se to ale jen některých lokalit, které vždycky bývaly podmáčené a bažinaté. Například když jsme rekonstruovali fotbalové hřiště a dělali jsme nový podzemní vrt na závlahu, tak jsme s tím trochu bojovali. Nakonec jsme při tom nemohli použít klasickou technologii, ale speciální,“ vylíčil starosta Polešovic Michal Zapletal.

„Je pravda, že u nás není problém narazit na vodu. Takže když stavíme nějakou komunikaci, tak se vysoká spodní voda projevuje a musíme to sanovat do větší hloubky,“ potvrdil také starosta Nedakonic Libor Mareček.

Na celé trase nově budované části D55 je dohromady šestadvacet mostů. V prvním úseku je jich třináct, v druhém devět a v posledním čtyři. Některé jsou nad dálnicí, jiné pod ní.

Trasa plánované dálnice D55 v úseku Staré Město - Moravský Písek

„Most u Moravského Písku máme již dokončený a řidiči už po něm jezdí v režimu předčasného užívání. Téměř hotový je také most u Kostelan, kde nám zbývají už jen dokončovací práce. Na mostu u Polešovic teď provádíme bednění nosné konstrukce a připravujeme se na její armování. Betonáž mostu plánujeme na konec února,“ doplnil Hrutkai.

Na celém úseku pak řidiči projedou také několik mimoúrovňových křižovatek. Obyvatele ochrání protihlukové stěny, které mají v prvním úseku od Babic délku téměř dva kilometry, na dalším pak půl kilometru a na posledním něco přes jeden kilometr. V některých úsecích se vůbec poprvé v České republice setkají řidiči s vysokými sítěmi. Ty ochrání netopýry a ptáky, kteří v hojném počtu hnízdí v okolí rybníku u Polešovic. Jde o speciální pět metrů vysokou ocelovou síť s ptačími siluetami.

Výstavba úseku mezi Babicemi a Starým Městem by měla stát zhruba 2,85 miliardy korun, mezi Starým Městem a Moravským Pískem přes 1,95 miliardy korun a mezi Moravským Pískem a Bzencem téměř 1,16 miliardy korun.