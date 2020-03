Vlekaře zima rozladila. Sněhu bylo málo a sezonu jim zkrátil koronavirus

Jako by si s nimi letos někdo krutě pohrával. Zima byla neobyčejně mírná. Když napadlo trochu přírodního sněhu, o den později roztál. Když se při ojedinělých mrazech podařilo pokrýt kopec umělým sněhem, brzy přišly deště a silný vichr. Není divu, že provozovatelé skiareálů ve Zlínském kraji prožili bídnou sezonu.

„Jak mívám zimu rád, letos jsem si oddechl, že už je za námi. To, že jsme vydrželi do 14. března, považuji skoro za hrdinství,“ vrací se k nevydařené sezoně provozovatel areálu na Trojáku Jakub Juračka.

Konečné účtování pro něj nebylo snadné. Očekává minimálně dvacetiprocentní propad tržeb, a když započítá předsezonní investice, skončí letošní zimu v minusu.

„Bylo to nesmírně fyzicky i psychicky náročné. Zasněžovali jsme třikrát tolik co normálně, pracovali s tenkou vrstvou sněhu. Kolikrát jsme nevěděli, jestli zítra půjdeme do práce. Obavy, zda zvládneme upravit svah a zákazníci nám nevynadají. To bylo šílené,“ líčí Juračka peripetie.

Vybavuje si i horší sezonu – v roce 2008 byla zima, kdy se lyžovalo jen 20 dní a areál to málem položilo – také na letošek ale nebude vzpomínat v dobrém.

Podobně hodnotí sezonu i jeho kolegové. Ti z menších středisek vydrželi v provozu jen několik týdnů, někde se dokonce kvůli nedostatku sněhu a zasněžovací techniky nelyžovalo vůbec. Řada větších areálů nestihla vánoční prázdniny, kdy zpravidla bývá velmi dobrá návštěvnost.

Například ve skiareálu Rališka na Horní Bečvě letos začínali až 30. prosince a mohli jen vzpomínat na loňskou skvělou zimu.

„Ta byla výjimečná, zvláště leden, kdy napadl asi metr přírodního sněhu, který nám pomohl v únoru a březnu, kdy se oteplilo,“ říká provozovatel Josef Vaníček s tím, že letos se nepodařilo vyrobit tolik sněhu a kvůli počasí to lidi na svahy příliš netáhlo.

Jen zasněžování nestačilo

Mezi vlekaři je to známé pravidlo. Mohou mít sice svah dobře zasněžený, ale pokud v nížinách není po sněhu ani památky, lidi na hory nic nevábí. Místo lyží sáhnou po kolech, inline bruslích či koloběžkách.

„Bylo poznat, že chuť lidí lyžovat není,“ souhlasí Jan Dudek ze Skiareálu Karolinka, který byl rád alespoň za časté školní kurzy a jarní prázdniny. I když zrovna ty zlínské propršely.

„Letošní sezona byla hrozná,“ pousmál se trpce Dudek. „Počasí jako na houpačce. Když už to v lednu vypadalo, že se dostáváme do normálu, přišlo teplo, deště, vichřice. Teď v březnu jsme ještě přemýšleli, jak to zachránit, několik dní jsme ještě zasněžovali, ale nakonec jsme to v zájmu psychického zdraví odpískali.“

Když před několika dny zakázala vláda kvůli šíření nákazy koronavirem provoz lyžařských areálů, vlekařům ve Zlínském kraji to velké škrty v plánech nezpůsobilo. Většina z nich už stejně ukončila provoz a zbývající by pravděpodobně pokračovali už jen pár dní.

„Samozřejmě každý den navíc se počítá a možná bychom ještě chvíli vydrželi, ale o tom se teď dá už jen spekulovat. Mrzelo to nás i zákazníky, ale vzali jsme to jako fakt,“ hodnotí předčasné zavření skiareálů Lubomír Orel ze Stupavy.

Středisko v Podhůří Chřibů nakonec z letošní zimy nevyšlo až tak špatně. Jako jedno z mála totiž dokázalo mít otevřeno nepřetržitě od začátku prosince do poloviny března. „Není to katastrofa, ale budeme pod průměrem,“ odhaduje Orel.

Špatnou zimní bilanci by mohla vylepšit letní sezona

V areálech přiznávají, že pro příští sezonu budou zřejmě muset radikálně omezit investice. Na Trojáku například odloží nákup nové rolby, v Karolince zase nepůjde tolik peněz do vylepšení zasněžování či vylepšení pro lyžaře.

Není to jen kvůli slabým letošním výdělkům, ale i nejasné situaci ohledně koronaviru. Dost areálů si totiž vydělává i přes léto, provozem restaurací či nabídkou dalších aktivit. Momentálně však není jasné, jak pandemie turistický ruch ovlivní.

„Provozujeme koupaliště v Bystřici pod Hostýnem a zatím nevíme, zda jej vůbec rozjíždět,“ zmiňuje Juračka.

Ve Stupavě zase provozovatelé svahu mají i restauraci či půjčovnu šlapacích kár.

„Teď bylo krásné počasí, za normálních okolností by sem lidé přijeli. Ale provozy teď stojí, přitom výplaty pro naše pracovníky dáváme dál. Každý den se promítne. Teď se těžko odhaduje, co bude dál,“ přitakává Orel.

Majitelé svahů tak mají hned několik přání: aby epidemie ustoupila, turisté vyráželi na výlety v rámci regionu a příští zima byla opravdovou zimou.

