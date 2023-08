Měli ho nechat, je to svědectví doby, mrzí lidi demolice mostu z Baťovy dálnice

Postavili z ní ale nakonec jen části. Například betonový most v Ludkovicích, který dnes začali silničáři bourat, protože byl ve špatném technickém stavu.

Když hydraulické kladivo bořilo boční části mostu a následně klenbu prostřihávaly velké nůžky s rozpětím 1,4 metru, postávala opodál parta kluků. „Měli to tady nechat, most se nám líbí,“ shodují se všichni. A nejsou jediní.

„Byla to dominanta Ludkovic. Byli bychom rádi, kdyby byla zachovaná. Ale když říkali, že se s tím nedá nic dělat a je to životu nebezpečné, tak se nedá nic dělat. Všechno jednou skončí,“ posteskla si důchodkyně Zdenka Žmolíková.

Most se začal stavět v roce 1938 a práce se zastavily v roce 1942. Vzhledem k tomu, že nebyl dokončený, scházela mu mostovka a izolace. Takže do něho zatékalo, voda mrzla a materiál se narušoval. „Dělali jsme pravidelné prohlídky mostu a poslední z roku 2021 ukázala, že poruchy jsou tak závažné, že je potřeba přejít k demolici,“ přiblížil šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. Městský úřad v Luhačovicích proto vydal rozhodnutí o odstranění stavby, což krajské zastupitelstvo stojí 7 milionů korun.

Most byl nepřehlédnutý paradoxně právě proto, že byla součástí cesty, která nebyla dokončená.

„Není to zase až tak velká památka na Baťu, spíše si to s ním lidé spojují,“ poznamenal Malý. „Lidově se tomu říká Baťova dálnice, ale měla to být silnice Zlín-Luhačovice, která by možná někde v Chřibech navázala na dálnici,“ doplnil. O tom, zda bourat, nebo ne, má jasno. „Nostalgie musí ustoupit reálnu,“ konstatuje Malý.

Faktem zůstává, že šlo o stavbu, která měla regionální přesah. Známý pražský designér Maxim Velčovský také nesouhlasí s jejím odstraněním. „...dle mého názoru patří k důležitým svědectvím doby, svědectvím o propojování průmyslové aglomerace s lázeňským městem, svědectvím o vizích baťovského impéria a svědectvím o československých stavbách, které nebyly nikdy dokončeny. Navíc je to fascinující objekt hodný zachování,“ uvedl Velčovský na své facebookové stránce.

Silničáři v Ludkovicích zbourali letité pozůstatky z nedokončené stavby Baťovy silnice ze Zlína do Luhačovic (srpen 2023)

A dále situaci glosoval následovně: „Z pamětihodnosti se stane štěrk. Místo 7 milionů za bourání se to mohlo zrekonstruovat a fungovat jako unikát.“

Podobný názor má zlínský architekt a znalec baťovské architektury Ivan Bergman. „Podle mě je to velká škoda zbourat, je to památník rozmachu Baťovy firmy. Měl by se zachovat,“ je přesvědčený. Říká, že by se most dal opravit, aby byl v lepším stavu. A cesta by ho mohla obejít, aby byla bezpečnější.

„Vždycky, když tudy projíždím, tak mi to skoro vyrazí dech, jak je to obrovské a zajímavé. Spíše by z toho měli udělat atraktivní záležitost, která by mohla přitáhnout lidi,“ uvažuje Bregmann. Připomněl, že když Otrokovice loni opravovaly koupaliště, které navrhl baťovský architekt Vladimír Karfík, přemístily skluzavku do nedalekého parku, kde je z ní sochařský objekt.

Stavbu se nedařilo rozjet

A jaký je skutečný historický význam silnice? Z archivních materiálů vyplývá, že města Zlín a Luhačovice nedokázala stavbu rozjet. Projekt byl vzkříšený až o pár roků později, když byl Tomáš Baťa po smrti a firmu řídil jeho bratr Jan Antonín.

Podle návrhu schváleného v roce 1937 měla být cesta dlouhá 18 kilometrů na trase ze Zlína přes Kudlov, Březůvky a Ludkovice do Luhačovic. „Počítalo se s tím, že se v budoucnu stane součástí dálkové silnice Přerov–Holešov–Zlín–Luhačovice s případným pokračováním na Slovensko,“ upřesnil zlínský archivář Pavel Šrámek.

Šlo o státní investici, kterou společnost Baťa podporovala, dnešními slovy za ni lobbovala. „Firma měla své zájmy,“ podotkl Šrámek.

Po drobných úpravách projektu se v roce 1938 začalo stavět v okolí Kudlova a především mezi Ludkovicemi a Luhačovicemi. V roce 1942 práce skončily kvůli válce. „Po roce 1945 se opakovaně jednalo o dokončení alespoň této části silnice, ale bez úspěchu. Republika se vzpamatovávala z války,“ řekl Šrámek.

Zbytky snah o výstavbu silnice jsou patrné na více místech, například i ve Zlíně na Lesní čtvrti a Kudlově. V Ludkovicích zůstal ještě jeden mostní oblouk, který vede přes obecní cestu. K zemi by zatím jít neměl.

V pondělí zahájené bourací práce by měly skončit do tří dnů s tím, že se beton bude průběžně odvážet. Jde na recyklaci, aby se mohl znovu použít. Krajští silničáři ho prodali za 250 tisíc korun. Materiálu je asi 4 tisíce tun.

Cestáři pak opraví poškozenou cestu pod mostem a dostaví chodník, který před ním končil. Kvůli demolici má být na dva týdny uzavřená cesta do Luhačovic.