Nejúspěšnější české letadlo slaví půlstoletí, vzniklo jich už přes 1300

Letoun s označením XL-410 Turbolet a výrobním číslem 001 se do oblak poprvé vznesl 16. dubna 1969. Nadšenci z Leteckého muzea v Kunovicích spolu s pracovníky továrny dochovalý stroj letos renovují a v předvečer k padesátiletého výročí jeho prvního vzletu jej ukázali veřejnosti.

„Je to pro mě nejkrásnější letadlo na světě,“ svěřil se sedmasedmdesátiletý Stanislav Sklenář, který ve firmě působí jako zkušební pilot už 43 let, s letadly má nalétáno přes 20 tisíc letových hodin včetně extrémních podmínek jako mínus 56°C na Sibiři nebo naopak plus 45°C v uzbeckém Taškentu.

Celkemuž společnost Aircraft Industries (dříve Let Kunovice) dodala letadla L-410 do více než sedmdesáti zemí světa, ve více než padesáti z nich stroje stále slouží. Hlavním odbytištěm však byl a je ruský trh. Také proto má firma už dvanáctým rokem ruského vlastníka.

„Letadlo prošlo několika verzemi, kdy jsme zlepšovali a reagovali na nejrůznější požadavky,“ uvedl hlavní konstruktér společnosti Miroslav Pešák, který v podniku působí 48 let.

„Už při svém vzniku měla čtyřistadesítka nadčasový design, velmi prostornou pilotní kabinu, kde byla na tehdejší dobu zvláštností tři místa vedle sebe. Jednou z hlavních předností je, že letoun měl a stále má schopnost obsluhovat letiště s nezpevněnou plochou. To mu zajišťuje další perspektivu, nezpevněných letišť po světě totiž neubývá, spíš naopak,“ upozornil Pešák.

O úspěšné budoucnosti je přesvědčené i vedení firmy.

„Zahajujeme další padesátiletku,“ hlásí s lehkým úsměvem generální ředitelka Aircraft Industries Ilona Plšková.

V kunovickém areálu loni šestnáct letadel vyrobili a čtrnáct odeslali zákazníkům - třináct z nich do Ruska a jedno do Arménie. Firma díky tomu dosáhla tržeb 2,03 miliardy korun (zhruba o 128 milionů Kč více než v roce 2017) a zisku přes 219 milionů korun (meziročně asi o 24 milionů Kč méně).

„Letos máme v plánu vyrobit znovu šestnáct letadel. Máme také naplánovanou výrobu a dohodnuté dlouhodobé kontrakty s ruskými zákazníky, díky čemuž chceme výrobu každý rok navýšit o jeden až dva stroje,“ poznamenala Plšková.

Na konci roku 2017 se firmě podařilo získat certifikát na výrobu letounu nové generace L-410 NG, který zvládne zdolat téměř dvojnásobnou vzdálenost než starší verze bez nutnosti tankování a i díky zvetšenému zavazadlovému prostoru má větší nosnost. Na světě už je i první sériově vyrobený kus.

„Chceme, aby postupně tvořilo L-410 NG zhruba polovinu naší produkce. Díky novým parametrům letounu a použití moderních technologií se nám ve světě otevírají nové obchodní možnosti, kterých chceme do budoucna naplno využít,“ věří Plšková.

Firma také uzavřela smlouvu na dodávku prvních tří letadel L-410 do Číny, ke které by podle generální ředitelky mělo pravděpodobně dojít v příštím roce. Společnost totiž nejprve potřebuje získat v zemi typovou certifikaci.

Ke konci loňského roku pracovalo v Aircraft Industries 971 zaměstnanců, meziročně o 101 více. Firma se nadále potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, například frézařů, soustružníků nebo klempířů, scházejí jí i konstruktéři. Společnost přijímá absolventy Střední školy letecké v Kunovicích, se kterou se podílí na výchově a výuce žáků.

„V letošním roce máme v plánu nabrat 135 zaměstnanců. Od začátku roku už jsme jich 45 přijali, stále nás ale trápí poměrně vysoká fluktuace zaměstnanců,“ doplnila ředitelka.