V Kunovicích a Brodě staví opevnění proti povodni, ochrání tisíce lidí

Dohromady vyjdou na skoro půl miliardy korun, většinu zaplatí stát prostřednictvím svého podniku Povodí Moravy.

Až padesátileté vodě by měly zabránit dva kilometry dlouhé hráze v Uherském Brodě. Práce tam potrvají do října 2022 a kromě výstavby ochranné linie, jež má zabezpečit majetek 1 500 lidí, zahrnují i vznik dvou čerpacích stanic a hradidlové šachty. Jejich správcem přitom nebude Povodní Moravy, ale uherskobrodská radnice.

„Nad podobou objektů se dlouho debatovalo. Panovaly obavy, že budou rušit podobu krajiny podél řeky,“ uvedl bývalý starosta Patrik Kunčar. Nakonec půjde o nízkopodlažní budovy, jež splynou s krajinou.

„Obě stanice se stálou obsluhou napojíme na městskou dešťovou kanalizaci s vyústěním do Olšavy,“ sdělil současný starosta Ferdinand Kubáník.



Když se voda zvedne, ve stanicích sepnou klapky a voda stékající z města se začne odčerpávat přes hráz do řeky. „Okolní domy tak voda nevyplaví,“ podotkl Kubáník.



Jižní část Uherského Brodu patří na stupnici nebezpečí záplav do nejrizikovější skupiny, voda ve sklepeních zde není při prudkých deštích výjimkou.

Město proto výhledově uvažuje, že by ochranu před padesátiletou vodou mohlo ještě zesílit. Pokud by vznikly rovněž suché poldry na Luhačovickém potoku, Nivničce a také na Olšavě, ochranný štít by mohl zabránit až stoleté vodě.

„Zatím je to ale spíš sen. V dotčených lokalitách je spousta soukromých pozemků a majetková vypořádání by trvala spoustu let,“ popsal místostarosta Petr Vrána.



Radnice navíc uvolnila z rozpočtu na současné práce asi 25 milionů korun a na další akci rezervy nemá.

Kunovice ochrání proti dvacetileté vodě

Druhá etapa protipovodňových opatření může začít nejdříve v roce 2025. I když jde pouze o záměr, už dnes budí emoce. Až práce v říjnu příštího roku skončí, bez ochrany zůstane lokalita Vazová a místní část Havřice. Právě zde nedávno zaskočilo nové majitele pozemků rozhodnutí, že stavět na nich nemohou.

„Pozemky se totiž nově nachází v aktivní záplavové zóně Q100, a tam se podle vodohospodářů stavět nesmí,“ vysvětlil radní David Surý. Podobná pravidla platí i pro firmy.

V nedalekých Kunovicích je po dvou letech dokončeno už 95 procent z bezmála pět kilometrů dlouhé zdi. Kromě toho zde vzniknou i zemní hráze dlouhé 1,3 kilometru. „Kunovice dostanou ochranu na průtok dvacetileté vody s bezpečnostní rezervou na padesátiletou povodeň,“ konstatoval ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Naposledy se řeka Olšava rozvodnila v roce 2010, nová opatření ochrání zdraví a majetek téměř 1 400 obyvatel města na území velkém přes 190 hektarů. Součástí prací je i nový most, jenž spojí ulice Na Karmaku a Škrabalka. „Původní most měl menší kapacitu a přestal vyhovovat,“ zdůvodnil Gargulák.