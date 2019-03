Dětské skupiny jsou v Kroměříži zaplněné, radnice zvažuje zřízení další

„Zřízení jeslí bylo jedním z úkolů uvedených v programovém prohlášení koalice. Dětské skupiny jsou možnost, jak mohou rodiče sladit rodinný a pracovní život, a to i proto, že mohou uzpůsobit provozní dobu,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

Město by mohlo na skupinu čerpat dotaci. Podstatné by ale bylo, zda ji děti budou využívat pravidelně, tedy alespoň na čtyři hodiny denně. Nemohla by proto sloužit jen pro příležitostné hlídání, třeba v případě, že jde rodič k lékaři.

„Potřebné prostory bychom předběžně měli v budově mateřské školy Mánesova,“ řekl vedoucí městského odboru školství Jiří Pánek.

V Kroměříži již fungují dvě soukromé dětské skupiny, jejich kapacita je ale naplněná. Dvouleté děti běžně přijímají mateřské školy. Město pro ně zřídilo dvě třídy, které jsou uzpůsobené jejich věku.

Město zjišťuje zájem internetovou anketou

Klasické jesle, tedy zařízení, která které dříve spadala pod resort zdravotnictví, už nadobro zanikly.

Službu nabízejí například ve Zlíně, ale tamní jesle zřizuje město. Zájem o ně rodiče mají. Pečují o děti až do věku čtyř let, což pomáhá řešit mimo jiné problém s případným nedostatkem míst v mateřských školách.

Zájem o dětskou skupinu v Kroměříži mohou lidé projevit prostřednictvím internetové ankety.

V anketě lidé mohou například vyjádřit, zda mají o zřízení dětské skupiny vůbec zájem, kolik by případně byli ochotni za pobyt dítěte v ní zaplatit, na kolik dnů v týdnu by dítě do dětské skupiny dávali a v jakém roce by chtěli dítě do ní umístit.

Rodiče by mohlo motivovat i to, že umístěním dítěte do dětské skupiny mohou získat slevu na dani z příjmu.

„Pokud se ukáže, že zřízení skupiny má pro rodiče smysl, začneme se zabývat tím, kde přesně by byla a od jakého data,“ dodala Hebnarová.