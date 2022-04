Muž jel na koloběžce skoro sedmdesátkou. Čiré šílenství, napsali strážníci

Reakce na nezodpovědné chování jedinců na e-koloběžkách bude otravná. Stát bude muset přijímat zákazy a opatření, které bude slušné lidi chránit před počínáním podobných exotů. A tak se stane, že původně skvělý nápad pro přepravu osob jako je e-koloběžka, zůstane symbolem psanců jen proto, že se najdou tací, co přirozenou míru a ohled neznají. Chlapci na snímku lze poznamenat jediné: i ta přilba co máš na hlavě je ti momentálně k ničemu. Po pádu v 70 km/hod na asfalt v teplákách, budou tvé obnažené klouby a pánevní kosti vesele jukat do jarního večera. Poškozená nervová zakončení ti pozdě, ale bolestně připomenou, že „tahle akce byla zbytečná“. Milosrdné bezvědomí, by tě nejspíše uchránilo před utrpením, ale to se nestane. Skrze podrápané hledí helmy si budeš prohlížet kamínky zasekané v dlaních. To fakt nechceš!