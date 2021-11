Úrazů na elektrokoloběžkách je čím dál víc, nehody končí i smrtí

Na co myslet před jízdou i během ní V přední části stroje musí být bílá odrazová plocha a bílý světlomet či blikačka. V zadní části červená odrazka, červená blikačka či svítilna. Nutností jsou funkční brzdy a zaslepené konce řídítek bez ostrých hran. Jezdci by měli nosit přilbu a také být dostatečně vidět díky reflexním prvkům a oblečení. Pohyb po chodníku je umožněn jen pro jezdce ve věku do deseti let. Ostatní musí koloběžku či elektrokoloběžku vést.

Povinností jezdců do osmnácti let je používat ochrannou přilbu. Děti do deseti let se mohou pohybovat bez dozoru osoby starší patnácti let pouze na cyklostezce, na stezce pro cyklisty a chodce a v obytné zóně. V pěší zóně se smí pohybovat jen tehdy, pokud dopravní značka povoluje vjezd cyklistů. Pokud se jezdec do deseti let věku pohybuje na silnici, je nezbytný doprovod osoby starší patnácti let. Sám může jet na silnici až po dosažení deseti let věku.

V případě, že majitel chce, aby byla elektrokoloběžka způsobilá k provozu na pozemních komunikacích bez registrace a bez nutnosti držení řidičského oprávnění, musí mít maximální rychlost do 25 km/h a výkon elektropohonu nesmí překročit 250 W nebo maximálně 1 000 W u dodatečně namontovaného motoru.

V opačném případě již koloběžky podléhají registraci a jsou brány jako motocykl. V tom případě je potřeba mít platnou STK koloběžky, registrační značku, povinné ručení a řidičský průkaz.