Kafilerie v Otrokovicích se snaží snižovat zápach, stížností ubylo

Město Otrokovice si nechalo zpracovat možnosti, jak může bojovat se zápachem, jenž vychází z kafilerie, kterou v obytné čtvrti Bahňák provozuje společnost MAT.

Moc šancí ale nemá. Nemůže ani podat žalobu, natožpak firmu pokutovat. Na druhou stranu je však podle vedení otrokovické radnice zápach v posledních týdnech a měsících mnohem mírnější, než byl v zimě na začátku roku.

„V poslední době kafilerie téměř nezapáchá. Zaznamenali jsme značný pokles hlášení občanů,“ přiblížila otrokovická starostka Hana Večerková. „Problémy se zápachem máme stále, protože jsme průmyslové město, není to ale tak hrozné jako dříve.“

Za zlepšením možná stojí i opatření, která kafilerie průběžně dělá. Jednak na základě nařízení krajského úřadu, potom také z vlastní iniciativy.

Zvýšila například účinnost zemního filtru na 90 procent nebo uzavřela prostor expedice masokostní moučky.

„Nenasypává se už volně, je to uzavřený systém,“ nastínil jednatel firmy MAT Evžen Obruča. „Postupně budeme také pokračovat ve výměně starých strojů za nové, které budou kvalitnější a účinnější, což by mělo mít dopad i na zápach,“ doplnil.

Firma staví nový chladicí box

Ve výstavbě je nový velký chladicí box, do něhož kamiony budou navážet suroviny tak, že se nedostanou do kontaktu s venkovním prostorem. Vykládat se budou na vysokozdvižný vozík, který projede velkým rukávem do boxu.

„Do tří měsíců by měl být hotový,“ upřesnil Obruča. „Jeden menší chladicí box už máme. Děláme i další věci.“

Do začátku října má firma podle nařízení krajského úřadu vybudovat nové vzduchotechnické odsávání v lisovně moučky včetně napojení ostatních zařízení, aby při otevření dveří neunikal zápach ven.

„Pro provozování zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny podmínky a termíny, které firma musí splnit a které by měly řešit, ale asi ne zcela vyřešit, problémy s obtěžováním zápachem,“ uvedla před časem mluvčí krajského úřadu Adéla Kousalová.

Obruča předpokládá, že kvůli úpravám provozu bude muset změnit integrované povolení, které vydává krajský úřad a na jehož základě kafilerie funguje. To může být šance pro město, které by se v takovém případě chtělo stát účastníkem řízení, a mohlo by tak věc alespoň trochu ovlivnit.

„Kafilerie dělá změny pod tlakem veřejnosti, chce tady nadále působit,“ míní Večerková.

Dřív zákon limity pro zápach obsahoval, teď už ne

Město dalo lidem možnost, aby informace o případném zápachu psali na městský web. Obyvatelé se také mohou obracet na Českou inspekci životního prostředí, případně mohou podávat žaloby, což město nemůže.

„Nemáme rychlé a konečné řešení,“ předestřela Večerková. „Nemůžeme podat občanskou žalobu, protože městu chybí aktivní legitimace. Občané se můžou bránit prostřednictvím sousedské žaloby na základě občanského zákoníku.“

Pachová studie, kterou si město nechalo před časem zpracovat ve spolupráci se Zlínským krajem, jasně ukázala, že největším zdrojem zápachu v této části města je právě kafilerie. Ta se dříve zabývala zpracováním uhynulých zvířat, teď se orientuje na čerstvé odpady z drůbežích či kachních jatek.

Potíž je v tom, že v zákoně nejsou ohledně zápachu limity, z nichž by se dalo vycházet. Ve studii stojí: „Zákon o znečišťování ovzduší výslovně zakazuje obtěžování zápachem.“ Ale níže je uvedeno: „Limity pro pachové látky zákon nestanovuje.“

„Jedná se o mezeru v zákoně, která není řešena a ani výhledově se s jejím řešením nepočítá. Mimochodem dřívější zákon limity obsahoval,“ upozornila Kousalová.