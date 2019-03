Otrokovická kafilerie i po úpravách zapáchá. Město zvažuje, co dál

Naměřené koncentrace indikují silný zápach, označený stupněm 5 – nesnesitelný. To je zásadní tvrzení ze závěru pachové studie, která se týká kafilerie MAT v Otrokovicích.

Měření si nechalo zpracovat město se Zlínským krajem, protože si na provoz podniku v průmyslové zóně stěžují obyvatelé z přilehlé obytné čtvrti Bahňák. A přestože provozovna loni udělala několik opatření ke snížení zápachu, studie ukázala, že okolí zamořuje především ona.

„Potvrdilo se to, co jsme si mysleli,“ reagovala starostka Hana Večerková. „Zvažujeme další kroky, které podnikneme, ale bohužel máme velmi omezené možnosti. Můžeme vstoupit v jednání se společnostmi, které zápach šíří, a najít s nimi společnou řeč,“ nastínila.

Druhým nejintenzivnějším zdrojem zápachu je v průmyslové zóně kompostárna, kterou provozují technické služby, tedy město. Třetím tamní čistírna odpadních vod.

Město s kafilerií válčí už delší dobu, minulé vedení proti ní sepsalo petici. Zásadní změna ale zatím nepřichází. Na posledním jednání zastupitelstva proto někteří radní mluvili o možnosti soudního sporu.

„Je to jedna z cest. Právníci nám zpracovávají možnosti, které máme. Budeme je chtít představit na setkání s veřejností na konci dubna,“ předestřela Večerková.

„Kdyby to bylo na mně, tak bych v kafilerii zakázal provoz. To ale udělat nemůžu. Taková výroba by neměla být téměř v centru města,“ míní radní Jiří Veselý.

Na splnění požadavků mají ještě čas

Provoz podniku, který se dříve zabýval zpracováním uhynulých zvířat a teď se orientuje na čerstvé odpady z drůbežích či kachních jatek, povoluje krajský úřad s řadou podmínek, jejichž dodržování kontroluje Česká inspekce životního prostředí. Ta firmě MAT loni udělila pokutu za pochybení, letos závady v provozu nenašla.

„Provozovatel se proti rozhodnutí o pokutě odvolal, proto není pravomocná,“ podotkla mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.

Během minulého roku měli v kafilerii provést několik opatření: zvýšit účinnost zemního filtru na 90 procent, zavřít prostor expedice masokostní moučky či posílit kontrolní činnosti provozu.

„Děláme všechno, k čemu jsme se zavázali. A další věci chystáme, například nové chladicí boxy,“ tvrdí jednatel firmy MAT Evžen Obruča.

Přesto nesplnil všechno, co po něm krajský úřad požaduje. Má na to však ještě čas.

„Do začátku října má vybudovat nové vzduchotechnické odsávání v lisovně moučky včetně napojení ostatních zařízení, aby při otevření dveří neunikal zápach ven,“ přiblížila mluvčí krajského úřadu Adéla Kousalová.

„Pro provozování zařízení jsou v integrovaném povolení stanoveny podmínky a termíny, které firma musí splnit a které by měly řešit, asi ale ne zcela vyřešit, problémy se zápachem,“ upřesnila.

Čistírna chystá změny

Potíž je v tom, že v zákoně nejsou ohledně zápachu limity, z nichž by se dalo vycházet. Působí to paradoxně, když ve studii stojí: Zákon o znečišťování ovzduší výslovně zakazuje obtěžování zápachem na takové úrovni. A níže: Limity pro pachové látky zákon nestanovuje.

„Takové znění zákona nechápu. Musíme to řešit celorepublikově, aby se chránili obyvatelé. Je třeba jednat s ministerstvem životního prostředí a klidně sem i pozvat ministra,“ naznačil Veselý.

„Je to mezera v zákoně, která není řešena a ani výhledově se s jejím řešením nepočítá. Mimochodem dřívější zákon limity obsahoval,“ podotkla Kousalová.

Nicméně podle kraje město nepřistupuje k řešení problému aktivně a mělo by se snažit s firmou MAT nejdříve dohodnout.

Pokud jde o čistírnu odpadních vod, která je v majetku firmy Toma, má se její provoz částečně změnit. „Budujeme sušárnu kalů, která by měla problém se zápachem odstranit,“ sdělil ředitel Tomy Radek Heger.

Podle něho však zápach z čističky nemůže dojít až do obytné zóny. Radnice zase chystá úpravy provozu kompostárny, aby byla k okolí šetrnější.