Preferujete Malenovice, kde žijete, zlobí se zastupitelé na náměstka

Od nástupu Bedřicha Landsfelda z hnutí STAN do funkce ekonomického náměstka na zlínské radnici v roce 2010 přišly do místní části Malenovice desítky milionů korun, město tam upravilo sídliště i náměstí.

„Téměř vše se investovalo do veřejného prostoru, je to vidět,“ zmínil Landsfeld, který v Malenovicích bydlí.

Když ale chtěl na posledním zasedání zlínského zastupitelstva před pár dny prosadit vybudování Občanského centra v Malenovicích, raději návrh po diskusi sám stáhl.

„Vycítil jsem, že někteří zastupitelé nemají dostatek informací. Já jsem v obraze, vím kolik peněz jde do místních částí,“ zmínil Landsfeld.

Vybudování centra by vyšlo na 30 milionů korun, šlo by o zbourání staré budovy u cesty nedaleko hlavní malenovické křižovatky a vybudování nové. Přesunula by se do ní služebna městské policie, měla by v ní být kancelář pro rodiny a seniory i pro komisi místní části.

Výhrady proti tomu ale měli opoziční i někteří koaliční zastupitelé. Kritika se týkala také toho, že podle nich dostávají Malenovice přednost před jinými okrajovými částmi města.

„Je fajn, že umíme připravit pěkné projekty a najít pro ně finanční krytí. Otázka ale je, jestli jsme takto schopni obsloužit všechny místní části,“ reagoval opoziční zastupitel Čestmír Vančura z hnutí Zlín 21.

„Zdá se mi, že do Malenovic je investováno posledních deset let daleko více peněz než do jiných částí města. Jisté je, že pokud se týká Jižních Svahů, zejména Podlesí či Honů, tak tam nevidím žádný posun, žádnou takovou záležitost jako v Malenovicích,“ zmínil zastupitel Pavel Sekula, zvolený za opoziční SPD Tomia Okamury, který bydlí na sídlišti Jižní Svahy.

„Zdá se mi nespravedlivé, aby Jižní Svahy zastarávaly. Takový návrh nemůžu podpořit,“ řekl k záměru na vznik centra v Malenovicích.

Výhrady měla i koaliční ODS, jejíž zastupitel Pavel Konečný například zapochyboval nad ekonomickou smysluplností projektu s ohledem na to, že město má v plánu za nemalé peníze opravit kino Květen v Malenovicích i Velké kino v centru města.

„Mám návrh na jiné řešení, prodat chátrající objekt za nejvyšší nabídku a peníze použít na rekonstrukci kina Květen,“ předestřel Konečný. „Nebo objekt postavit, ale využít ho efektivněji,“ doplnil.

Landsfeld odmítá, že by upřednostňoval domovskou místní část oproti jiným. „Není pravda, že protežuji Malenovice, protože mám na starosti finance města. Snažím se peníze rozdělovat po celé ploše města,“ brání se.

Zmiňuje části, kde byla z radničních peněz vybudována podobná centra buď jako novostavba, nebo díky rekonstrukci. V Jaroslavicích stálo devět milionů korun, ve Lhotce čtyři, ve Štípě osm milionů. V Kvítkové ulici poblíž centra Zlína vyrostl klub seniorů za 20 milionů.

Primární motivací bylo opravit kino Květen, brání se Landsfeld

To, že většina těchto investic je nižších, Landsfeld vysvětluje tím, že v Malenovicích je objekt větší, neboť se do něho má přestěhovat městská policie, a také samotná tato část města je velká.

Nicméně hodlá pro zastupitele přesně vyčíslit, kolik peněz šlo za poslední roky do jednotlivých částí Zlína i v přepočtu na jejich obyvatele či rozlohu a zohlednit chce také spádovost škol.

„Budu rád, když se to zveřejní,“ zmínil Landsfeld, podle něhož ale bude příprava materiálu nějaký čas trvat.

Pokud jde o Občanské centrum v Malenovicích, má podle něho výstavba logické opodstatnění. Vzešlo ze záměru města opravit kino Květen. K tomu, aby splňovalo normy pro víceúčelový sál, potřebuje větší přístupové prostory, které částečně zabírá pošta a stávající služebna strážníků. Pošta přislíbila, že část plochy uvolní.

„A abychom vyhověli normám, nemůžeme tam nechat městskou policii. Zvažovali jsme její přemístění jinam, ale nenašli jsme vhodné místo,“ nastínil Landsfeld. „Primární motivací bylo opravit kino Květen, od toho jsme dospěli k Občanskému centru,“ dodal.

Záměr chce projednat se zastupiteli na samostatné pracovní schůzce a posléze materiál předložit znovu.