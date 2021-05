Na památky se smí jen omezeně, přesto za sebou mají vydařený víkend

Kameny na cestě jsou vyhlazené léty používání, člověka ale napadne, že je přeleštili speciálně pro tento den. I když je zatím přístupné jen první a druhé hradní nádvoří, návštěvníci na sebe nenechali dlouho čekat. A překvapivě hodně jich mluvilo slovensky.

„Byli jsme pracovně v Brně, teď se vracíme, tak jsme si sem udělali výlet,“ prozradila paní Kateřina ze Spišské Nové Vsi. „U nás je také svátek, památky jsou otevřené už chvíli a taky restaurační zahrádky,“ dodala o situaci na Slovensku.

„Přes hranice nás nikdo nekontroloval, my ale stihneme návrat do dvanáctihodinové lhůty, takže bychom neměli mít potíže,“ dodal její manžel. Že nemohou do vnitřních prostor hradu, jim nevadilo, vynahradilo jim to slunečné počasí.



O termínu, kdy bude možné otevřít také vnitřní expozice, se zatím ani nespekuluje. „Interiéry jsou připravené, jen musíme dát včas vědět sezonním pracovníkům a také průvodcům, což jsou z velké většiny studenti,“ uvedla Marcela Jošková ze správy hradu Buchlova.

Do prázdnin má hrad smlouvu s ­několika středními školami, které nabízejí obory cestovní ruch a hotelnictví. Jejich studenti tady absolvují povinnou praxi. V létě je pak vystřídají vysokoškoláci.

Všichni správci památek mají obvykle stabilní okruh pracovníků. „Čekáme jen na další postup rozvolňování,“ podotkla mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Dagmar Šnajdarová. „Otevřít dokážeme i v omezeném režimu, kdy by do expozic mohl jen povolený počet lidí.“

Zatím mohou návštěvníci do venkovních historických prostor. Třeba do zámecké zahrady v Buchlovicích nebo do kroměřížské Květné zahrady, která je spolu s arcibiskupským zámkem a Podzámeckou zahradou zapsaná na seznamu UNESCO. Projít se ale smí jen samotným parkem. Skleníky, Rotunda a kolonáda v Květné zahradě jsou uzavřené.

Omezením památkáři přizpůsobili i výši vstupného. Květná zahrada vyjde na 110 korun, parku v Buchlovicích je přístupný za 70 korun a nádvoří hradu Buchlovice za 30 korun. Vstupenky se nedají koupit online, v provozu jsou pokladny.

Mezi volně přístupná místa na seznamu nejoblíbenějších turistických cílů patří Podzámecká zahrada v Kroměříži nebo poutní místo Velehrad. Zde je přístupná bazilika. Po zlepšení epidemiologické situace se otevře i její podzemí.

Poněkud zvláštní sezona čeká návštěvníky kroměřížského arcibiskupského zámku. Protože se rekonstruuje, připravili správci jednosměrnou volnou prohlídku s nástupem přes salu terrenu. „Návštěvníci si individuálně prohlédnou reprezentační sály a vystoupají i do zámecké věže,“ vysvětlil mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.



Kastelány zlobí nárůst odpadků kolem hradu

Už od minulého pondělí je přístupná také třeba zřícenina hradu Cimburk u Koryčan. Hned první den přišlo 17 netrpělivých návštěvníků. O víkendu už jich bylo podstatně více. „Bylo to tak i loni,“ uvedl správce hradu Pavel Kudlička. „Když jsme otevřeli, první víkendy byla až trojnásobná návštěvnost oproti normálnímu stavu. Potom se to postupně srovnalo.“

Během přestávky sice byla zřícenina uzavřená, ale nikoliv opuštěná. Likvidovali tady staré zázemí, protože překáželo dalším záchranným pracím. A stavěli nové. Nyní už mají hotovo a návštěvníci mohou zároveň s prohlídkou památky sledovat také partu kameníků při práci v prostoru první brány.

Otevřeno je také na Lukově. Zřícenina hradu, ze všech stran obklopená lesem, byla přístupná přes samoobslužnou pokladnu i během zimy. „Bylo to lepší, než kdyby lidé lezli přes hradby. A to by se dělo,“ je přesvědčený kastelán hradu Jiří Holík. „Na vstupném trochu šidili, ale třeba samoobslužný bufet nám funguje dobře,“ zhodnotil.

Odvrácenou stranou toho, že návštěvníkům umožnili vstup na památku, je ale obrovský nárůst odpadků kolem ní. „Ten je opravdu enormní,“ zlobí se Holík. „Je patrné, že do lesa teď chodí i lidé, kteří to běžně nedělají.“ Nyní už je v provozu klasická pokladna a výdejní okénko.

Několik dnů už mohou návštěvníci také do areálů Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. A protože ani tady se nesmí do chalup, jak byli lidé zvyklí, doplnil skanzen popisky jednotlivých stavení QR kódem. Po jeho načtení si zájemce může prohlédnout historické fotky.