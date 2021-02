Baťův památník nadchl influencery, teď soutěží o nejlepší proměnu

„Památník Tomáše Bati je drahokamem nad Zlínem. Myslím si, že prošel tou nejkrásnější proměnou a vrátil se ke svému původnímu významu a podstatě,“ uvedl náměstek primátora Miroslav Adámek.



Dalšími nominovanými z kraje jsou proměny koupaliště v Jalubí, zemědělské usedlosti v Kelči, víceúčelového hřiště v Košíkách, kaple svaté Zdislavy v Podhradí u Luhačovic, duchovního a relaxačního areálu v Podolí, atletického hřiště v Rožnově pod Radhoštěm, obecního domu v Rymicích a chalupy v Suché Lozi.

Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno 118 proměn. Hlasovat je možné na webu www.cestamipromen.cz/hlasovani. Přestavby nehodnotí jen veřejnost, ale i odborná porota pod vedením architekta Josefa Pleskota.



Slavnostní vyhlášení a ocenění nejpovedenějších proměn se uskuteční v červnu na pražském Vyšehradě. Tam bude měsíc k vidění výstava, kterou budou tvořit fotografie památek před a po opravě. Poté bude putovat po Česku.



Baťův památník upoutal také šestici influencerů, blogerů a youtuberů, která přijela loni na podzim na Zlínsko a Luhačovicko.

Reprezentují generaci mileniálů a mladých rodin s dětmi a prostřednictvím sociálních sítí ovlivňují početné publikum. Za úkol měli zjistit, čím může region přitáhnout návštěvníky stejné věkové kategorie a kde má naopak mezery.

Výsledek? Jednoznačně se shodli, že hlavním tahákem je architektura.

O památníku Podle původního návrhu měl celý komplex obsahovat skupinu budov studijně-vzdělávacího charakteru, vrcholící na ose parku budovou muzea. Plány však změnila nenadálá smrt Tomáše Bati. Místo muzea tak byl postaven památník a z osmi studijních ústavů pouze dva.

Svému poslání přestal sloužit v listopadu roku 1944, kdy byl při válečném bombardování Zlína silně poškozen skleněný plášť. V letech 1954–1955 byl přestavěn a jako Dům umění sloužil filharmonii a galerii. V roce 2019 se po náročné rekonstrukci znovu stal Památníkem Tomáše Bati.

„Můj první tip na zajímavé místo ve Zlíně je určitě Památník Tomáše Bati. Krásná budova, která ctí zlínský architektonický styl, je vzdušná a je to celkově úžasně prosvětlený prostor,“ popsal jeden z hostů Jakub Mařík.



Zrekonstruovaný památník, který byl otevřen v květnu 2019, označil za „nejfotogeničtější místo ve Zlíně“. Podobné nadšení z kolonie baťovských domků, bývalého továrního areálu nebo luhačovické lázeňské kolonády sdíleli i další blogeři a influenceři.



„Díky nim jsme se podívali na náš region očima cílové skupiny mladých lidí, které sem chceme dostat. Hodnotili vizuální stránku, atmosféru, autenticitu. A vůbec nejvíce fotografií udělali v Památníku Tomáše Bati, to je podle nich místo, které patří do kategorie ‚to musíte vidět‘,“ poznamenala Jana Pastyříková z destinační společnosti Zlínsko a Luhačovicko, která akci zorganizovala.

„Ukázalo se, že zlínská architektura je jedinečná a dokáže vzít dech. Navíc je pro řadu obyvatel Česka a Slovenska neobjevená,“ doplnila.

Pozvaní influenceři strávili v kraji několik dní. Některé návštěvy měli naplánované, jiná místa si vybírali sami. Mohli si například vyzkoušet jeden z kurzů, které pořádá zlínská Bistrotéka Valachy, a upéct kvasový chléb.

Další se podívali na kudlovské ateliéry či do obuvnické dílny firmy Vasky, se zvukovou mapou si prošli Luhačovice nebo se projeli po části Baťova kanálu. „Pro děti se tady jednoznačně nabízí Filmový uzel,“ řekla jedna z influencerek Lucie Feriková. „V Tvořivém chlívku prasátka Lojzíka jsme byli snad dvě hodiny, a přitom úplně sami. Možná je to tím, že je to dál od centra.“

Informace pro 850 tisíc uživatelů

Když blogeři o svých dojmech psali na sociální sítě, jejich příspěvky vidělo celkem 850 tisíc uživatelů a komentář napsalo 260 lidí. Už díky těmto příběhům na internetu se podařilo mladou generaci z celé republiky upozornit na taháky zlínského a luhačovického regionu.

Destinační společnost použije výsledky auditu při strategii pro příští turistickou sezonu. „Budeme jednat s městem o kalendáři akcí na příští rok, kampani a o tom, jak se na tato témata zaměřit. Architektura se viditelně líbí mileniálům, rodinám s dětmi i urbanistům,“ popsala Pastyříková.

Zároveň se ale musí zapracovat i na tom, co by mohlo návštěvníky odradit. To je třeba krátká otevírací doba obchodů nebo restaurací.

„Kávu a něco sladkého jsme si během dne dopřáli v kavárně Zlínský Kafec. Ta je mimo jiné jedna z mála, která měla o víkendu otevřeno. Tak jen bacha na to! Chtěla jsem vyzkoušet jiná místa, ale většina z nich fungovala pouze v pracovní dny,“ uvedla blogerka Veronika Šubrtová.