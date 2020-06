Filharmonie přiveze do Zlína hvězdu z Jižní Afriky, chystá i hity muzíkálů

Její hlas už slyšeli posluchači na mnoha prestižních pódiích, mimo jiné v Londýně, Frankfurtu nad Mohanem, v newyorské Metropolitní opeře i Carnegie Hall.

Jihoafrická sopranistka Pretty Yende, nad jejímž talentem se rozplývají odborníci po celém světě, se představí také ve Zlíně. Stane se hlavní hvězdou koncertu na konci dubna 2021, jímž vyvrcholí oslavy 75. výročí založení Filharmonie Bohuslava Martinů.

„Tento koncert bude absolutním vrcholem nové sezony. Pretty Yende je fenomenální sopranistka světového formátu. Její hlas je naprosto mimořádný a patří k nejoceňovanějším pěvkyním. Kritika i publikum ji označují za diamant současného světa vážné hudby,“ uvedl ředitel filharmonie Josef Němý.

Yende, která vlétla na operní nebe jako kometa po vítězství v renomované soutěži Plácida Dominga Operalia v roce 2011, v minulosti třikrát vystoupila v pražském Obecním domě. V roce 2017 ji při recitálu doprovázela právě zlínská filharmonie s dirigentem Christopherem Franklinem.

Chytají i písničky z muzikálů a hity kapely ABBA

V nadcházející sezoně sestavila dramaturgie zlínského souboru program do osvědčeného konceptu pěti abonentních řad. Dohromady nabídnou takřka třicet koncertů, které doplní téměř dvacítka vystoupení zařazených do kategorie mimořádná.

„Cyklus A a B jsou pomyslnou vlajkovou lodí naší filharmonie. Představí se výrazní světoví interpreti, jako například polský houslista Jarosław Nadrzycki, rumunský violoncellista Andrei Ioniță či německo-ruská pianistka Olga Schepsová, ale i tuzemští umělci, namátkou klavíristé Martin Kasík a Karel Košárek,“ podotkl dramaturg orchestru Tomáš Koutný.

Zazní skladby Čajkovského, Griega, Ravela, Dvořáka, Bacha, Beethovena, Schuberta, Prokofjeva, Chopina a mnoha dalších autorů.

„Osobně se mimořádně těším jak na provedení úžasného díla Gustava Mahlera, jímž je Symfonie č. 2 c moll nazvaná Vzkříšení, tak skvostné Alpské symfonie Richarda Strausse, v jejichž případě to bude, pokud se nemýlím, zlínská premiéra,“ připomněl šéfdirigent orchestru Tomáš Brauner, který zlínské hudebníky povede třetím rokem.

Největší zájem už tradičně posluchači projevují o abonentní cyklus C, který dramaturgie ladí populárněji. Chybět v něm nebudou operní árie z děl Mozarta a Rossiniho v podání sopranistky Markéty Cukrové, písničky z muzikálů Fantom opery, Dracula, Mamma Mia, Chicago, My Fair Lady či Čaroděj ze země Oz.

Jeho součástí bude také promítání němého filmu s živým doprovodem orchestru, spojení symfonického orchestru a Cigánských Diablů či výběr z toho nejlepšího, co za svoji existenci vytvořila švédská skupina ABBA.

„Písničky od skupiny ABBA představíme v netradičních hudebních aranžích Michala Jániše, které nekopírují doslovně originální verzi, ale vnášejí do hudby vlastní originalitu. Posluchači se mohou těšit na hity, jako jsou Gimme Gimme Gimme, SOS, Money Money Money, Chiquitita a celou řadu dalších,“ zmínil Koutný.

Mezi mimořádnými koncerty pak návštěvníci najdou zahajovací a závěrečný koncert festivalu Harmonia Moraviae, který filharmonie každoročně pořádá. Na prvním z nich se představí houslový koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček, na druhém zazní slavnostní Smetanova Má vlast.

Filharmonie nezapomíná ani na děti. Jim je určen cyklus D, který obsahuje dva koncerty už v tradičních časech – před Vánocemi a na jaře.

Čtyři vystoupení nabídne komorní řada K. Pro zájemce je připraven například koncert odkazující k moravskému folkloru nebo recitál koncertního mistra zlínské filharmonie Pavla Mikesky a srbského klavíristy Milana Rabrenoviće.

Většinu zrušených vystoupení filharmonie nahradí

Nadcházející sezonu orchestru by nemělo poznamenat, že hudebníci kvůli opatřením proti šíření koronaviru nestihli odehrát všechny koncerty sezony, která právě končí. Zrušená vystoupení by rádi nahradili ještě do začátku nové sezony. Na programu budou zejména na konci června a v srpnu.

„Jsme jednou z mála filharmonií v České republice, které jdou touto cestou, většina našich kolegů neodehrané koncerty zrušila,“ řekl ředitel zlínské filharmonie Josef Němý.

Filharmonie odehraje 11 ze 14 plánovaných koncertů, neuskuteční se výchovné koncerty pro školáky a zahajovací koncert festivalu Talentinum, na který měla na konci dubna přijet z Velké Británie sólistka Gabriela Demeterová.

První koncert v náhradním termínu se uskuteční zítra, 25. a 26. června pak jsou na programu koncerty Operní gala nabízející slavné operní árie. Ty se měly původně konat na začátku března.

Naplánovaná vystoupení chce filharmonie absolvovat i kvůli odpovědnosti k posluchačům, zanedbatelná není ani finanční stránka.

„Pokud bychom neodehráli všechny koncerty, ztráta by pro nás byla asi 900 tisíc korun. Při našem plánu se dostáváme na ztrátu 300 tisíc korun, což při našem rozpočtu přes 70 milionů korun bude určitě zvládnutelné,“ popsal Němý.

Filharmonie hodlá také vyjít vstříc dirigentům a sólistům, kteří jsou osoby samostatně výdělečně činné a kvůli koronavirové pandemii přišli o peníze.

Zlínští filharmonici zahráli v době nouzového stavu ze svých domovů Ódu na radost z domovů i na skleničky: