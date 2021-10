Jízda na červenou je ve Zlíně běžný jev, řidiče budou hlídat kamery

„Stává se, že řidiči vjíždějí do křižovatky na červenou,“ zmínil zlínský primátor Jiří Korec. „Současně dochází i k tomu, že do ní vjíždějí na zelenou, i když jí nemohou projet, a tím ji zablokují. První problém kamery vyřeší, druhý je o ukázněnosti řidičů a správném nastavení semaforů,“ doplnil.

Ve Zlíně je několik křižovatek, jež jsou v dopravních špičkách tak přetížené, že i když do nich motoristé vjedou na zelenou, nemohou v jízdě pokračovat kvůli koloně před nimi. Potom brání autům, jež do křižovatky vjíždějí z jiných směrů.



Provoz se pak ještě více zbrzdí. Děje se to především v centru, ale i na hlavním příjezdu do města z Otrokovic. Jinou věcí je jízda na červenou, s níž si někteří motoristé také hlavu nelámou.

„Vidíme všichni, že auta do křižovatek na červenou najíždějí, což může být hodně nebezpečné. Když budou v provozu kamery, určité procento řidičů už to dělat nebude,“ věří ředitel zlínské městské policie Milan Kladníček. „Chceme optimalizovat silniční provoz, ne obtěžovat řidiče,“ poznamenal Korec.

I policie tento krok města proti jízdě na červenou vítá. „Každé opatření, které zvýší bezpečnost silničního provozu, má smysl. Jedná se o velmi závažný přestupek, kterému policisté věnují zvýšenou pozornost,“ zmínila zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Pokud se ho řidič dopustí, může dostat pokutu 2 500 korun. V případě recidivy v následujících dvanácti měsících přijde ve správním řízení o řidičský průkaz až na půl roku. A může dostat další pokutu 4 až 7 tisíc korun.

Záměr modernizovat ve Zlíně kamerový systém je ve fázi přípravy. Letos má být dokončena studie, aby se příští rok zvládla první etapa modernizace kamerového systému. Městská policie projekt připravuje po technické stránce, na vedení města potom bude, kolik kamer a kam umístí. O tom se teprve bude rozhodovat.

Kamerový systém dosluhuje

Nové kamery budou mít více schopností, dokážou měřit rychlost aut v obou jízdních směrech, navíc i motocyklů. V křižovatkách pak kromě rychlosti sledují právě i to, jestli do nich řidiči nevjíždějí na červenou. Nově by se kamery měly objevit i v místních částech Zlína.

„Na představitele samosprávy i strážníky se obracejí spoluobčané, kteří nás žádají, abychom v té či oné městské části vymysleli řešení proti neohleduplným řidičům,“ sdělil Korec. „Dosud jsme sem byli nuceni směřovat hlídky městské policie s mobilním radarem, ale při modernizaci kamerového systému zvážíme jeho rozšíření i do okrajových částí, jako je Kudlov, Kostelec nebo Štípa,“ naznačil.

Ve Zlíně dosud funguje kamerový systém instalovaný v roce 2005. Kamery jsou na sedmi místech, například na hlavní výpadovce ze Zlína v Loukách.

„Zásadní myšlenkou při vzniku tohoto systému bylo zklidnění silničního provozu a vynucení dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. Troufnu si říci, že v tomto ohledu kamery svůj účel splnily,“ konstatoval Kladníček. „Nejen kamery, ale celý technický systém je momentálně na hranici své životnosti. Připravujeme proto modernizaci, která by zohlednila obrovský technický a technologický pokrok,“ doplnil.

„Velmi bych si přál, aby zrekonstruovaný systém fungoval bezchybně, a současně jsme nemuseli uložit jedinou pokutu za překročení rychlosti či jízdu na červenou,“ řekl Korec.

Ve Vsetíně nebo Uherském Hradišti kamery, které sledují řidiče na křižovatkách, zatím nemají.



„V některých lokalitách máme osazeny orientační radary na měření rychlosti, které řidiče upozorňují na rychlou jízdu. Město také disponuje městským kamerovým a dohlížecím systémem,“ předestřel mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. „Technologii pro sledování jízdy na červenou zatím instalovánu nemáme,“ dodal.