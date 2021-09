Úleva pro Zlín, nová okružní křižovatka na ulici Vodní bude průjezdná

Přestože stavební práce za více než 30 milionů korun budou pokračovat ještě měsíc, motoristé tudy už budou moci jezdit.



„Zprovoznění křižovatky Vodní považuji pro silniční provoz za velmi důležité. Zlepší se tak dopravní situace v centru Zlína. Úplná uzavírka Vodní ulice dopravu značně komplikovala, bylo to však nezbytné,“ nastínil zlínský radní přes dopravu Michal Čížek. „Doprava v této části města bude nyní určitě plynulejší a okružní křižovatka pro řidiče bezpečnější než dřívější přímé křížení ulic“ poznamenal.



Dříve zde byla klasická křižovatka bez semaforů. A vzhledem k tomu, že je u autobusového nádraží, bývala rovněž často téměř ucpaná vozidly. To se teď změní.



Nová okružní křižovatka bude mít dva přídavné jízdní pruhy (takzvané bypassy), které budou mezi ulicemi Vodní a Trávník. Vjezd na nádraží a výjezd z něho by tak měly být jednodušší. Řidiči se křižovatce prakticky vyhnou – při výjezdu od nádraží odbočí přímo směrem k nadjezdu a naopak k nádraží ve směru od Dlouhé ulice.

Klíčové pro dopravu v centru je, že motoristé konečně projedou Vodní ulicí, která byla úplně uzavřena. Nebudou ji muset objíždět, čímž se uleví některým už tak dost vytíženým křižovatkám v okolí.



„Doufám, že situace bude aspoň trochu lepší, protože mi připadá, že je to s dopravou ve Zlíně pořád horší. Téměř vždy, když jedu přes město ráno a odpoledne, musíme čekat před některými křižovatkami,“ postěžoval si zlínský řidič Martin Novotný. Do konce listopadu by měly trvat ještě další stavební práce ve Vodní ulici. Přeměna křižovatky není úplně hotová, stavba se zatím dostala do předčasného užívání.

„Na průjezd stavbou bude řidiče upozorňovat svislé přechodné dopravní značení. Chodci ji budou ještě nějaký čas obcházet jako dosud oklikou přes okraj parku a průchodem pod silničním násypem na západním okraji Vodní ulice,“ upozornil mluvčí radnice Tomáš Melzer.



„Předpokládá se, že až do konce listopadu bude stavební firma pracovat na likvidaci provizorní panelové vozovky, na výstavbě chodníků, terénních úpravách a výsadbě stromů,“ upřesnil.

Řidiči mohou znovu zajet k parkovišti u radnice

Současně s otevřením křižovatky budou moci řidiči zajíždět na parkoviště u radnice, které bylo po dobu opravy uzavřené a vjíždět sem mohli pouze rezidenti a zásobování z druhé strany náměstí Míru. Tento příjezd zůstane nadále zachovaný v souvislosti s tím, že město začne od konce tohoto týden přestavovat nedaleké tržiště Pod Kaštany.

V návaznosti na otevření okružní křižovatky bude také ukončen výlukový provoz autobusové linky městské hromadné dopravy číslo 38X, která spojuje baťovský areál s východní částí města. Zastávka Vodní se vrátí na své standardní stanoviště ve Vodní ulici. Přestane fungovat provizorní zastávka Výletní a linka už nebude zastavovat na zastávce Čepkov, jak si to vynucovala objízdná trasa.

„Spojení mezi Baťovou nemocnicí a továrním areálem bude tedy pro cestující rychlejší než v době výluky,“ sdělil vedoucí dispečer Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Jan Tesař.

Po úplném dokončení přestavby křižovatky před ní bude přechod se semafory, což bude pro chodce mnohem komfortnější než dosud. V další fázi město vybuduje novou lávku přes Dřevnici k Čepkovu a smíšenou cyklostezku i pro pěší podél Vodní ulice. Má na to zpracovanou studii. Začít chce nejpozději v roce 2023.