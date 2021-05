Na dopravu ve Zlínském kraji bude stačit jedna karta, jedná se i o MHD

Vliv má i fakt, že karta zatím funguje jako virtuální peněženka jen mezi autobusovými spoji.

Oba důvody, které prodej brzdí, by měly časem pominout. Otázkou je, kdy to bude. Covidová omezení končí jen pomalu a postupně. Od září by se potom měla do systému připojit také vlaková doprava.

„Šest tisíc prodaných karet je asi koronavirové maximum. Myslím si, že kdyby byly v provozu školy, měli bychom prodaných karet deset tisíc,“ uvedl Broněk Bryson, vedoucí technického oddělení krajské organizace Koved (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje).



Nejvíce karet si kupují dospělí (přes 2 800), dále studenti (přes tisíc) a senioři (přes 800). Zhruba dvě třetiny lidí ji mají z předprodeje, zbytek z e-shopu. Karta se prodává na nádražích větších měst kraje.

Hejtmanství má představu, že by mohlo do oběhu dostat až 40 tisíc karet. Zhruba tolik platebních karet měli cestující před zavedení integrovaného systému. Čísla by měla růst s tím, jak se bude rozšiřovat integrovaný dopravní systém.

Cestující mohou zatím kartu používat v linkových autobusech nebo městské hromadné dopravě v Uherském Hradišti. Od začátku září by měla platit i ve vlacích. „Měly by to umět všechny vlaky Českých drah i Arrivy. Bude to velký posun,“ věří náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel.

„Spuštění projektu elektronického jízdného a uznávání karty Zetka na podzim 2021 je stále považováno za pracovní termín. V tuto chvíli zbývá ve spolupráci se Zlínským krajem dořešit vybrané záležitosti k celému projektu,“ poznamenala regionální mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. To by se však mělo podařit.

Cestující si budou moci kartu ve vlacích dobíjet a nahrávat si na ni jízdné. Při platbě kartou nebudou při přestupu platit nástupní sazbu devět korun.



„Na akceptování karet Zetka se připravujeme. Programově upravíme pokladny u stevardů ve vlacích i v našich prodejnách jízdenek na nádražích. Cestující tak budou mít možnost použít Zetku na palubě našeho vlaku i v pokladně,“ konstatoval mluvčí Arrivy Jan Holub.



Přidat by se měla i zlínská MHD

Kraj také chystá nové tarify, které však budou platit až později. Pak bude cestování na kartu ještě výhodnější.

„Když nebudete mít kartu, pojedete za standardní jízdné. Pokud ji mít budete, jízdné bude zvýhodněné nastaveným tarifem, který může být třeba zónový. Máme pracovní tým, který to ještě bude řešit,“ nastínil Doležel. „Když budou nastavené tarify, bude karta velkou výhodou. Lidé výhody zatím příliš nepociťují, a proto si ji tolik nekupují. To se ale bude zlepšovat,“ doplnil.

Počet majitelů karet by se mohl opět zvýšit poté, co se do systému zapojí MHD ve Zlíně. Kdy to bude, ještě není jasné. Nejdříve se musejí sjednotit tarify a dohodnout, kdo bude doplácet za zvýhodněné jízdné – zda město Zlín či kraj. Na tom zatím nepanuje shoda. Pokud k tomu dojde, nákup odbavovacího zařízení už by neměl být pro dopravní podnik velký problém.

Tarif částečně funguje v integrované dopravě MHD v souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice. Sjednocené jsou tam dva tarify – měsíční a čtvrtletní, přičemž rozdíl doplácejí města. Uherské Hradiště to stojí 1,1 milionu korun, což považuje za prozatímní řešení.

Karta měla platit ve všech typech veřejné dopravy od začátku roku, systém ale nebyl dostatečně připravený. Podle současné koalice v čele s ANO za to může předešlé vedení hejtmanství v čele s KDU-ČSL. Jeho zástupci to odmítají.