Harrymu se už staré tetování zajídalo. Vyvolil si mnohem výživnější

Harry přichází do studia Tattoo Fixers s žádostí o překrytí tetování na své pravé paži. Jde o nápis, který odkazuje na hnutí, jež ve světě možná sílí, ale pro něj už je vyprázdněným pojmem. „Potřebuju to změnit, protože už takový nejsem,“ vypráví. Zůstává ale nekonkrétní.

Zní to tajemně, skoro jako by byl členem nějaké sekty. Tatérští profesionálové proto přistoupí na jeho hru a chvilku hádají. Po několika neúspěšných pokusech Paisley konečně uhodí hřebíček na hlavičku: „Je to komunita nebo hnutí, kde si při každém setkání musí všichni navzájem říct, že jsou součástí té komunity?“ A Harry se jen zasměje. Ano, na paži má vytetováno slůvko vegan.

Po dvě léta se tímto nápisem na vlastní kůži začleňoval do hnutí, kterému fandil a vnitřně se s jeho principy ztotožňoval. Průvodní nadšení už ale vyprchalo a nyní Harry volá po změně. Na nemasitou stravu sice úplně nezanevřel, ale už k ní nepřistupuje tak striktně. Tuhle filozofii nevnímá pro svůj současný život jako určující. Čím ale nápis, který ve své jednoslovné výmluvnosti skutečně neoplývá nápaditostí, překrýt?

Harry si zvolí plnokrevné, fotogenické a realisticky vypadající zobrazení. Portrétovou formu ženského obličeje. Výsledek rozhodně působí vizuálně výrazněji, živěji. Nepřipomíná označkovaný skot a více odpovídá aktivnímu stylu, který si jeho nositel vyvolil za vlastní.