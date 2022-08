Vulgární tetování mělo oslovit drsné holky. Nepovedlo se, říká transvestita

Svůj příběh začíná docela zeširoka, popisuje, že jako dospívající kluk vlastně nikam nepatřil. „Terorizovali mě, nikam jsem nezapadl,“ líčí v pořadu Tattoo Fixers Extreme. Snad proto ho tím víc fascinovala parta dívek. Specifických dívek.

Byly totiž jeho přesným opakem. Že byly ženy, to jen podtrhovalo, byly však též sebevědomé, arogantní, obávané, vyzývavé. „Byly vším, čím jsem toužil být. Bohaté, sexy,“ shrnuje Harry, dodává však: „A také naprosté ču*ky.“

Přiznává, že právě mezi ně chtěl zapadnout. „Chtěl jsem být jako ony, změnil jsem si účes. Jinak jsem se oblékal. Plácal jsem na sebe tuny make-upu,“ popisuje. Nezastírá však, že to nestačilo. „Ať jsem udělal cokoli, chovaly se, jako bych tam nebyl,“ říká.

Tattoo Fixers Extreme Pořad Tatoo Fixers Extreme vysílá TV Óčko každý čtvrtek v 11:00, reprízu pak ve 22:00.

Nechtěl to vzdát a měl plán: „Potřeboval jsem nějak dokázat, že jsem také zlý.“ Dosvědčit to chtěl tetováním, takovým, kterým by se k tomu, že je zpustlý a nemorální, přihlásil. Nechal si ho udělat, jenže ani inkoustem do kůže vyvedené slovo „ču*ka“ nezabralo, ty skutečně zlé holky ho přehlížely dál.

Poté mu prý došlo, že se mýlil. „Pochopil jsem, že nejsem zlý. Ve skutečnosti jsem hodný člověk. Jenže to strašné tetování mi zůstalo,“ říká. Díky Tattoo Fixers Extreme mu nápis na těle zakryl pestrobarevný obraz ryby.