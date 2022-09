Mám ráda svazování, ale tetování se nepovedlo, přiznala dívka

Měl to být hold její zálibě, teď se ho chce zbavit. Ne proto, že by se s shibari, japonským svazováním, rozešla. Potíž byla, že velké tetování od ňader až přes pupík nedopadlo právě impozantně. Proto přišla Hollie do pořadu Tattoo Fixers Extreme.