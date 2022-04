Ráda propojuji něžnost a provokativnost, říká modelka Míša

Právě takto se nechala inspirovat ona sama, svou cestu si ke stylu glamour a k aktům našla z vlastní iniciativy. „Vždycky jsem na sociálních sítích sledovala spoustu žen, které se onomu focení věnovaly, a říkala si, že takto bych se chtěla také vidět. Jednou jsem tedy zkrátka oslovila fotografa, jehož tvorba mě zaujala, a tím to začalo,“ popisuje.

Právě seznámení se s novým fotografem je však pro ni nejobtížnějším krokem. „Každý má totiž svůj vlastní postup, zvyky,“ vysvětluje. A přiznává, že při delší spolupráci se nevyhýbá vlastním intervencím do focení. „Jsem však dost upovídaný člověk, takže to moc dlouho netrvá,“ usmívá se, doplňuje však: „Vím, co si mohu dovolit. Vždycky nechávám prostor pro obě strany a jejich nápady.“

Prozrazuje, že stud jí však v cestě nikdy nestál. „Focení glamour i aktů je pro mě přirozené, ukazujeme jimi svou ženskou krásu,“ říká: „Ony fotografie jsou jak něžné, tak provokativní, vyhýbají se však vulgaritě.“

Na fotoset, který nabízí čtenářům Xman.cz, si přitom vzpomíná docela dobře. „Domlouvali jsme ho dlouho, byla jsem ráda, že to nakonec vyšlo. Dodnes si vybavuji, jak jsem před stadionem, kde jsme fotili, hned zkraje málem umrzla,“ směje se.