Ženy před objektivem: Focení je návykové, říká Hanča

Nejvíc ji přitom baví moment, který přijde po chvíli focení, kdy se sehraje s fotografem a otvírá se cesta k souznění, sehranosti. „To je nejpřirozenější. To miluju,“ líčí.

Původně si prý jen chtěla pořídit pár pěkných fotek na Instagram, jenže to dopadlo docela jinak. „Pohltilo mě to a už to jelo. Začala jsem mít focení minimálně jednou týdně. Je to jako droga,“ přiznává. A baví ji focení posouvat dál: „V posledních projektech se snažím hodně zapojovat emoce.“