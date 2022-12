Jak chutná lidské maso. Stopy kanibalismu byly nalezeny i na území Čech

Kanibal“ z Papui–Nové Guinei. Na tomto snímku nikdo nejí lidské maso, ale kdo to na první pohled rozezná? | foto: Profimedia.cz

Jedno z největších tabu západní společnosti považujeme za odporný zločin. Zároveň ale jako kdyby nás kanibalismus zvrhle přitahoval a vzrušoval. Přivádí to k zamyšlení nad odvěkou otázkou: Co vlastně dělá člověka člověkem? Bylo v historii normální jíst lidské maso? Tematiku zkoumal Magazín Víkend DNES, ovšem upozorňuje - nikoho nenavádíme, aby to zkoušel.