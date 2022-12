AUKCE: Získejte kalendář Pirelli. Nabízí magické erotično a čtrnáct múz

Autorkou kalendáře, jehož aukce se koná po záštitou Nadace AGROFERT, je Emma Summertonová, která do něj pozvala celkem čtrnáct modelek. Oslavuje krásu, která je nesená ženskou kreativitou, vášní, talentem, sebevědomím. Hold ženě múze vzdává na fotografiích, v nichž se mísí erotično se silnými příběhy, realita s fantaskností.

Na začátku úvah, jak kalendář pro příští rok vystavět, přitom stály otázky, které se dívaly zpátky: „Kdo vlastně inspiroval mou práci? Z čeho při ní čerpám?“ Emma Summertonová se nejprve rozhodla, jak vysvětlovala při uvedení kalendáře v síni sídla firmy Pirelli v milánské čtvrti Bicocca, ohlédnout dozadu. Připomněla, že ji v její tvorbě mnohdy vedly ženy, které fotila. Svou silou, originalitou, výrazem, osobností.

Výtěžek pro dobrou věc Již tradičně půjde výtěžek z aukce na konto Masarykova onkologického ústavu v Brně, aby letos přispěl na nákup antidekubitních matrací. Předchozích jednadvacet ročníků charitativních aukcí kalendáře Pirelli na iDNES.cz vyneslo celkem téměř pět milionů korun.

Tomuto tématu se rozhodla svůj kalendář věnovat. Chtěla každou modelku, kterou pozve před objektiv, představit i s jejím příběhem. Chtěla, aby dílo odpovídalo na otázky: „Jaká žena na mých fotografiích je? Odkud vychází a kam směřuje? Co ji pohání? Jak v tomto světě vidí sama sebe?“ První jména ji prý napadla docela brzy, chtěla však celý kalendář propojit jednotným tématem. Našla ho, vydání pro rok 2023 se rozhodla pojmenovat „Milostné dopisy múze“.

Čtrnáct múz a čtrnáct konverzací

Každá ze čtrnácti modelek, které se nakonec na její soupisku dostaly, pro ni múzou je. „Vracím se však k etymologickým kořenům slova ‚múza‘. Původně totiž múza představovala zdroj, nejen inspiraci. Ztělesňovala samotné nadání, schopnost,“ líčí Summertonová.

Před objektiv pozvala modelky, jejichž život a aktivity pózování před fotoaparátem a chození po přehlídkovém molu přesahují. Kalendář do fotografií modelky vtahuje podle reality, svých rolí se jako múzy chápou s ohledem na to, čemu se kromě modelingu věnují ve skutečnosti.

Jako první prý Summertonové přišla na mysl Guinevere van Seenusová. Přirozeně, protože si v modelingu našla cestu i na opačnou stranu, její snímky otiskují světové magazíny. V kalendáři vystupuje jako Fotografka. Hned po ní do portfolia kalendáře Summertonová zařadila Sashu Pivovarovou, stala se Malířkou. To proto, že tvoří expresionistické obrazy, vystavuje a dočkává se uznalých recenzí. I další múzy se nabízely vlastně docela samy.

Kalendář otevřel dveře Lauren Wasserové. Zosobňuje Sportovkyni, ještě před modelingem se totiž naplno věnovala basketbalu a běhu. Summertonová ji však vykresluje dokonce v bojovnických konturách, a i to víc než sedí. Wasserová musela zápasit s vážnou nemocí, syndromem toxického šoku, který ji nakonec připravil o obě nohy od kolenou dolů. Nenechala se zlomit, ani depresemi, ani posttraumatickou poruchou. „Rozhodla jsem se to vše brát jako výzvu. Nikdy jinak, i když mi bylo nejhůř,“ uvedla pro Xman.cz v Miláně. A bojuje dál, vede kampaně proti používání nebezpečných plastů, právě ty, v menstruačním tamponu, totiž její nemoc zavinily.

Jako Techno-vědkyni kalendář zvěčňuje Karlie Klossovou, Emily Ratajkowski je Spisovatelkou, Cara Delvingne Umělkyní, Bella Hadidová Vílou. Lila Mossová vstoupila do postavy Věštkyně, Adwoa Aboahová do Královny, Kaya Wilkinsová do Hudebnice. Do Vypravěčky se vpisuje Precious Lee, Ashley Grahamová se našla v Aktivistce, Adut Akechová se představuje jako Lovkyně snů, He Cong jako Žena – mudrc.

Všechny ženy do svých postav promítly své vlastní zájmy, aktivity, vášně, Summertonová je ovšem podtrhuje, posunuje, snově s nimi manipuluje. „Hranice mezi rolí, kterou modelky hrají, a tím, čím jsou ve skutečnosti, není na mých snímcích jasně definovaná. Všechno se mísí dohromady, aby byly výsledkem fotografie, které opěvují magický realismus,“ líčí Summertonová.

Její přístup nedodržuje separaci mezi fotografkou jako dirigentkou a modelkou jako objektem. Summertonová vždy zdůrazňuje, že její fotografie jsou výsledkem konverzace jí, týmu i modelky. Fotografie pro kalendář se staly pódiem, na němž se může předvést širší svět každé ze čtrnácti žen, její aktivita, poselství a hodnoty. „Svoboda tvorby, volby a uměleckého rozhodování je u kalendáře Pirelli ve srovnání s mnoha jinými projekty nevídaná,“ shrnula Guinevere van Seenusová.

Emma Summertonová se stala pátou ženou, která kalendáři Pirelli vtiskla svůj rukopis. Její „Milostné dopisy múze“, prostoupené květinovými motivy a zvířaty, jsou devětačtyřicátým ročníkem kalendáře.

První edice kalendáře vyšla v roce 1964. Fotografem byl Robert Freeman, který se proslavil portrétními snímky skupiny Beatles. Kompletních 46 vydání nese rukopis celkem 36 prestižních fotografů, devět z nich dostalo šanci vytvořit hned po dvou ročnících. Kalendář Pirelli je tradičně určen společenské elitě, významným zákazníkům, slavným osobnostem i hlavám států. Mezi jinými ho dostávají i královské rodiny Velké Británie a Španělska.

Kalendář na trh vstoupil jako klasický pin-up produkt, postupně však vyzrával – a především reflektoval duch doby. Poslední roky byly ve znamení invence na rovině obsahu, formy a zejména poselství.