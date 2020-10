Co je pro nás banální, cizince může ohromit, říká gastroprůvodce Prahou

Jejich blog si rychle získal fanoušky, budují svůj brand na Instagramu a pořádají pro turisty Food Tours. Provázejí cizince po Praze a představují jim naše jídlo a pití. „Nejvíc jim chutná tatarák,“ říká Valenta.



Stačí otevřít stránky Taste of Prague a přepadne vás chuť na tradiční českou kuchyni. A díky Honzovi Valentovi se o ní dozvídá celý svět.

Píšete o pražských restauracích, pořádáte pro turisty Food Tours. Jak moc pandemie poznamenala váš byznys?

Moc. Letos jsme tak na jednom dvou procentech.

Dokážete příjem nějak nahradit?

To nejde. Měli jsme tým pěti lidí, jimž nyní nemůžeme dát práci, stěží uživíme sebe. Obrátili jsme se na místní publikum, soustředíme se na lidi, co žijí v Praze. Pokud to šlo, dělali jsme pro ně vinné výlety a chceme se soustředit do budoucna více na restaurace, na poradenství.

Vlastně lidem radíte, jak a kde se dobře najíst.

Dá se říct, že jsme prodejci restaurací. Vysvětlujeme koncept, proč tam chodíme a na co tam chodíme... Myslím, že často dokážeme vysvětlit koncept lépe než restaurace samotné.

Jak je to možné?

Dobrý průvodce Prahou by měl nejen znát Prahu, ale měl by být i zcestovalý. Musí umět vysvětlit, v čem je jídlo nebo restaurace výjimečná. Aby to bylo pro Američana nebo Australana zajímavé. Aby mu dokázal říct: „Aha, ty jsi z Austinu, tak toto maso je něco jako...“ Dát jim Prahu do souvislostí, které oni znají.

To pro ně musí být zážitek.

Snad ano. Je zajímavé, že věci, které my považujeme za banální, mohou cizince často ohromit.

Jaké národy vás vyhledávají nejčastěji?

Letos žádné, jak jsem řekl. Ale jinak nás přes léto drželi Němci, než se jim Praha po prázdninách zavřela.

Vedete firmu s manželkou, je těžké odříznout se od práce? Bavit se doma o něčem jiném?

Málokdy se bavíme o něčem jiném než o práci a dítěti, ale sám dokážu vypnout. Mám nějaké koníčky jako hudbu. Nebo si jdu zaběhat.

Udělal jste někdy při podnikání nějakou velkou chybu?

Máme svého průvodce Prahou, ale první verze se nám nepovedla. Udělali jsme ji, jak jsme si vysnili. Ale ta luxusní verze nefungovala, lidé chtějí průvodce, který bude hlavně praktický. Díky tomu jsme pochopili, co a jak dál.

Na co se teď nejvíc těšíte?

Na rok 2021.

To jste optimista.

Možná... Lépe řečeno se těším do budoucna, až se problém s koronavirem vyřeší a bude zase šance plánovat a budovat.

