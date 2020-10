K motorkám mě od scénografie dostali divocí pankáči, říká konstruktér

V roce 2014 založil společnost garáž Gas and Oil Bespoke Motorcycles a začal poznávat svět rokenrolových hvězd na dvou kolech. Každý café racer je silnou individualitou s touhou se odlišovat od společnosti, stejně jako jeho majitel.

Ve středočeské Čími staví stroje na zakázku, hraje si s designovými historickými kousky. Některé z nich zvedá doslova z prachu, občas mu přijde motocykl rozebraný v krabicích. A to vše dělá na míru zákazníkům, podle jejich potřeb i životního stylu.

Jak jste reagoval na nominaci na Esquire Mana?

Moc mě potěšila. Je vážně hezké, když si někdo všimne vaší práce. A s přesahem, že jste nominovaný na cenu, je to samozřejmě ještě hezčí.

Vystudoval jste scénografii a měl jste animovat filmy. Není vám líto, že děláte úplně něco jiného?

Celkově bych řekl, že ne. Našel jsem se u motorek. Ale kdybych měl být hodně upřímný, jsou okamžiky, kdy se mi po krásně košatém světě plném fantazie zasteskne. Když se trápím s nějakými technickými věcmi a nevím, co s tím, a vyběhne na mě na telefonu hezká animovaná reklama... To si vzpomenu. Ale je lidské, že každý občas zapochybuje o tom, co dělá. Jen to třeba nepřizná.

Kdy jste se od animace dostal k motocyklům?

Už někdy na škole, když mi kamarád ukazoval v nějakém historickém časopise jedny z prvních café racerů. Do té doby mi motocykly nic neříkaly. Postupně jsem zjistil, že bych mohl být v Česku průkopníkem, a to mě lákalo. Toužil jsem popohánět jinou kulturu a stávat se její součástí. A jsem z toho nadšený dodnes, snažím se nejen dělat krásné zákaznické stroje, ale také vytvářet obsah, ukazovat lidem v Česku motocykly.

Češi motocykly neznají?

Znají, ale jen dva druhý motocyklů - nová motorka a motorkářská motorka. A nevědí, že mohou vypadat jinak, že existují klasické motocykly, které nabízejí jiné požitky z jízdy, které vám umožní poznat jiný svět.

Jaké jsou požitky z jízdy na café racerech?

Za prvé. Všichni se na vás dívají, někteří lidé vám mávají, ptají se vás, co je to za stroj. Najednou jste na silnici středem pozornosti. A za druhé. Motocykly z dvacátého století mají mnohem větší charizma, mnohem větší charakter než dnešní stroje, jsou totiž ještě nedokonalé. Dnešní motocykly jsou perfektní, to je jejich slabina. Skvěle jezdí, skvěle tlumí, skvěle zatáčejí... Dnešní svět se už dostal za hranu toho, kam se bylo možné po technické a designové stránce dostat, a už trochu stagnuje.

Always Maybe - Honda CB 1100

Jak tedy vypadá jízda na café raceru?

Na starším stroji cítíte jízdu mnohem intenzivněji - při startu použijete sytič, poznáte každou nerovnost, musíte mít ke stroji osobitější a speciálnější přístup. A to se nehodí do dnešní doby. Miluju úniky do světa dvacátého století, staré stroje jsou vyráběny s neporovnatelně větší fortelností, existovala mnohem větší férovost mezi výrobcem a uživatelem.

Férovost? Jak to myslíte?

K novým motocyklům potřebujete speciální nářadí, které vám výrobce také prodá. A stejně jako třeba u varné konvice a dalších přístrojů, už vidíte, že výrobce plánoval vše tak, aby to mělo omezenou životnost. Ve světě dvacátého století nic takové nebylo. Skvělé a kvalitní zpracování, skvěle souznící celek, a dokud budete mít náhradní díly, ty motocykly budou jezdit.

Jak přesně vypadá vaše práce? Staré motocykly sám sháníte?

Jsou možné dva scénáře. Jeden je ten, že za mnou přijde človíček, který už motocykl má a chce ho dát dohromady po technické stránce, případně předělat po vizuální stránce. A potom za mnou může přijít zákazník, který žádný motocykl nemá, ani se v nich neorientuje. Je to nemotorkář a chtěl by pomoct. Pomáhám mu najít, co by mu sedělo - jestli chce jezdit dlouhé vzdálenosti, nebo jen po městě, zda chce jezdit hodně rychle, nebo jen pohodově o víkendech pod stan. A hledáme spolu ten pravý stroj. A když ho najdeme, servisuju ho a předělávám.

Nestudoval jste žádný technický obor, jak jste se všechno naučil?

Patřím do skupiny lidí, kteří si sami dělají život těžší. Neměl jsem ve škole žádnou technickou průpravu, takže to stále doháním. Měl jsem a mám několik starších kamarádů, kteří rozumí starým motorům, starým tlumičům, staré elektrice, obrábění kovů, a já se od nich učím. Často způsobem pokus - omyl. Hodně padám na kolena a stále musím vstávat. Stále se snažím posouvat hranice světa zákaznických strojů. Zapojuji 3D tisk, moderní frézy a snažím se do své práce zavádět další moderní technologie.

Royal - Moto Guzzi Le Mans I. „Náš nejslavnější a nejrychlejší motocykl,“ dodává Matěj Sysel.

Takže se budete učit celý život.

Ano. A nechci se spokojit s tím, že vím, co funguje a nefunguje. Člověk nikdy nesmí usnout na vavřínech, svou práci musí stále posouvat dál a dál.

Jak moc vaši firmu poznamenal letošní turbulentní rok?

Změny samozřejmě přišly, ale není to pro mě tak citlivé, jako kdybych měl restauraci. Když bylo na jaře všechno zavřené, díly ze zahraničí měly zpoždění, pár mých externích spolupracovníků mělo problém se zdravím, ale to je všechno. Ale jinak mě koronavirus nijak nepoškodil.

