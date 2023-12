Česká stopa mezi indiány. Chlapce unesli z rodiny emigrantů, v kmeni žil i bojoval

Začátek příběhu jediného „českého indiána“ je dodnes zahalen mlhou. Jisté je to, že v Liberci žila na počátku 19. století rodina Lehmannů. Buď ještě zde na severu Čech, nebo těsně poté, co odešli do Ameriky za lepším živobytím, se Lehmannovým koncem jara 1859 narodil syn Heřman. Rodiče, kteří mluvili česky i německy, se usadili v Texasu na jihu USA. Z rodilých Liberečanů se stali farmáři.

Řekli mu, že jeho rodiče jsou mrtví, tím zlomili jeho vůli k odporu a z hocha se nejprve na jistou dobu stal otrok.