Smrt pornoherečky si v září vymyslel její muž. Teď opravdu zemřela

„Byly jsme si velmi blízké a prožily jsme spolu bláznivé chvíle, které byly naprosto jedinečné. Tak si ji budu pamatovat. Vždy tě budu milovat,“ uvedla na Instagramu její kolegyně z branže Rebecca Moreová. Spolu s Andersonovou se zapsaly do internetového světa virálním vystoupením, v němž se uvedly jako „Cock Destroyers“, tedy „Ničitelky p*áků“.

Navzdory provokacím jejich dua Moreová dodala, že veřejnost by neměla Andersonovou vidět jen jako extravagantní skandalistku s obřími silikonovými prsy a nafouklými rty, která tvrdila, že spala s více než dvaceti tisícovkami mužů. „Navenek šokovala, ale za zavřenými dveřmi byla jemná,“ uvedla.

Jedna vylhaná smrt, dvě reálné

Příběh posledních tří měsíců Sophie Andersonové je přitom jako z filmu. Již zkraje září totiž oznámil její úmrtí Sophiin manžel, někdejší profesionální fotbalista Oliver Spedding, který však sport opustil, aby se proslavil v pornobyznysu jako Damian Oliver. Fanoušky Andersonové zpráva o tom, že podlehla předávkování, šokovala, zarmoutila. Hltali podrobnosti o pohřbu, i ty Spedding posílal do světa.

Po čtyřech dnech přišel druhý šok, 10. září její kamarádka Moreová oznámila, že pětatřicetiletá Sophie Andersonová je naživu a daří se jí dobře. Spedding její tvrzení popíral, nakonec však vyjevil, že strávil „dvacet hodin v cele kvůli hloupému hoaxu“, líčil server indy100. Doznal, že si vše vymyslel, vysvětlil to opilostí. „Sophie mě miluje,“ hlásal, dodával, že pro ni dělal „hnusný s*ačky“, aby sehnal peníze na operace, které potřebovala kvůli trablům se svými gigantickými silikony.

A další skok podivuhodné smutné epopeje se dostavil 18. listopadu. Tentokrát se objevila informace, že zemřel Spedding. Úmrtí „tak milovaného člena týmu, který pro družstvo udělal vždy maximum“, potvrdil jeho bývalý fotbalový klub Croyden FC. Někdejšího hráče uctil minutou ticha při zápase proti Meridina VP.

Nyní Moreová ohlásila smrt samotné Sophie. A tentokrát je to pravdivá zpráva. Fanoušci, ale i média však na nepřehlédnutelnou pornohvězdu nevzpomínají jen kvůli jejímu výstřednímu exteriéru ani jejím zdravotním potížím kvůli obřímu poprsí.

Opravdu vyzdvihují její osobnost.

Prala se s životem a pomáhala

Sophie Andersonová totiž měla krušný život – a dovedla se s ním nakonec poprat. Narodila se v roce 1987 v hrozné rodině, otec byl pořád pryč, matka ji psychicky týrala. V deseti přišla o panenství, hned nato propadla drogám. Začala se prodávat starším mužům a ženám, hledala je na netu, ale též v parcích, na parkovištích. Kvůli pití. „Vy*ucávala jsem ty chlapy v autech, aby mi pak kupovali pití, cigára a trávu,“ cituje ji server indy100.

Měla prý nadváhu, styděla se za ni, takže ve čtrnácti navíc sklouzla k anorexii. Promiskuita, závislost na drogách, porucha stravování šly ruku v ruce s osaměním. Ale též s jistou nezdolností, to díky ní vystudovala zpěv a divadlo na střední škole a nastoupila dál na studium umění. Jenže pak spadla do kokainové závislosti, otěhotněla. Vše stihla v sedmnácti.

A zasekla se. Rozhodla se dát drogám sbohem, rozhodla se, že udělá vše pro to, aby měl její potomek lepší život. „Řekla jsem si, fajn, provedu cokoli, co bude v mé moci, abych mu dala všechno na světě. I kdyby to mělo znamenat, že do konce života už neudělám nic, co bych chtěla,“ vzpomínala.

Pracovala jako prostitutka na escort, nastoupila do porna, zápasila dál s drogami i poruchami příjmu potravy, dál se probíjela toxickými vztahy. Ale místo hořkosti se probojovávala k odpuštění, nakonec vzala na milost i svou matku. Odmítala se považovat za oběť. A s tím, jak se její život začal obracet, pomáhala ostatním.

„Ve svém krátkém životě zažila víc traumat, než by unesl kdokoli z nás. Ale přesto se nepropadla do hořkosti. Poselstvím, které předávala, byla laskavost a přijetí ostatních, jací jsou,“ píše redaktorka Hariet Brewisová. Andersonová se stala halasnou podporovatelkou mnoha projektů, rovněž komunity LGBT a boje proti stigmatu, s nímž se pojí nemoc AIDS.

Porno jí nejen pomohlo finančně, jak uvedla Andersonová v magazínu PAPER, též jí prý umožnilo zjistit, jak silná je.

To neznamenalo, že by její život neprodukoval další potíže. Podstoupila extrémní tělesné modifikace, které vedly ke zdravotním problémům. V roce 2022 prodělala sepsi, nato jí prsní implantát explodoval. Sepse se opakovaly znovu, na léčbu musela vyhlásit veřejnou sbírku, penězi ji opravdu podpořil i Spedding. Na co nakonec zemřela, média neuvádějí.

Nakonec jí však skládají hold. Pornohvězda s obřími ňadry a údajnými pomyslnými dvacet tisíci zářezy na posteli určitě není osobností, kterou byste pozvali přednášet do školy, nezastírá Brewisová. Její text i mnohé další však přinášejí doklad, že pro svět nebyla pornohvězda s bizarním exteriérem jen exotickým zjevením. Mnohá prohlášení jednotlivců i kolektivů opravdu vzpomínají na podporu, které se jim od ženy s krkolomným životem dostalo.