Lepší sex zajistí biblioterapie, naznačuje studie

Autorka studie Hannah Warshowsky se k výzkumu dostala skrze své zkoumání takzvaného „orgasm gap“, tedy nerovnosti mezi muži a ženami, pokud jde o frekvenci v dosahování orgasmu při partnerské sexuální aktivitě, z níž vycházejí hůře ženy.

Již dříve přitom Warshowsky doložila, že pomoci může vzdělanost. V roce 2018 pokusem zjistila, že četba literatury informující ženy o sexuálních praktikách, kvalitě vyvrcholení, ženském nároku na sexuální potěšení, partnerské komunikaci je svého druhu terapeutickou intervencí, která dokáže zlepšit sexuální zdraví žen a zvýšit jejich míru orgasmů.

Když totéž doložily i její kolegyně ve studii vydané v roce 2019 v magazínu Sexual and Relationship Therapy, rozhodla se otestovat, jaké dopady by taková literární medicína měla na muže.

Muži, čtěte

Sáhla po knize Becoming Cliterate Laurie Mintzové, konkrétně po její kapitole věnované právě mužům, nazvané Cliteracy for Him a shrnující potřebné znalosti o klitorisu. Vzorku téměř dvou stovek mužů nejprve předložila dotazník, který zjišťoval, jaké mají vědomosti například o ženských genitáliích a sexuálních reakcích.

Části poté dala ke čtení zmíněnou kapitolu, kontrolní části jiný text. Po týdnu testem opět prověřila jejich vědomosti – a tři týdny poté ještě jednou. Zjistila, že sexuálně vzdělávací text vedl k benefitům v mnoha ohledech. Muži si podle ní zlepšili sexuální komunikační dovednosti, zbavili se nefunkčních mýtů o sexualitě, otevřela se jim cesta k funkční sexualitě.

„Biblioterapie může být pro sexuální účely nápomocná,“ uvedla proto serveru PsyPost Warshowsky.

Věří proto, že její výzkum povede k redukci nerovnosti v přístupu k orgasmu. Nezastírá však ani limity studie, zahrnovala totiž převážně pouze relativně mladé muže ze střední třídy a zkoumala dopad biblioterapeutické intervence v krátkodobém horizontu.