Chcete lepší sex? Dejte najevo uznání, je to nejlepší afrodiziakum

Na začátku úvah její autorky Ashlyn Bradyové z Univerzity Severní Karolíny stál mnohokrát potvrzený fakt, že mnohaleté partnerství zažívá momenty, kdy se pár necítí sexuálně uspokojený. Vědkyně ho propojila s novějšími poznatky o tom, že motivaci naplňovat sexuální potřeby toho druhého je možné podpořit.

Protože však dosavadní studie nepřišly na to, jakým způsobem onu motivaci posílit, rozhodla se udělat další krok sama a zjistit to. A položila si otázku. Nemohlo by být jedním z faktorů prosté vyjádření vděčnosti, uznání? Podstoupila proto hned tři studie.

V první zpovídala téměř dvě stovky mužů a žen, aby zjistila, že ti, kdo silněji souhlasili s tvrzeními jako „Vážím si svého partnera“ nebo „Můj partner mi často říká, co se mu na mně líbí“, mnohem častěji prohlašovali, že naplnění sexuálních potřeb jejich partnerů je pro ně velkou prioritou. Druhá studie poté prozradila, že vyjadřování vděku nebo vděčnosti je spojeno s posílením takzvané společné sexuální síly.

Tak označují relativní nedávná bádání, jak připomíná Angelica Shielsová na serveru PsychCentral, touhu nebo ochotu uspokojovat partnerovy či partnerčiny sexuální potřeby, dokonce i když jsou odlišné od vlastních preferencí. A onu společnou sexuální sílu věda stále víc považuje za zásadní prvek spokojených dlouhodobých vztahů.

Server Big Think v souvislosti se studií Ashlyn Bradyové připomíná, že specifické faktory, které dokážou zlepšit, podpořit společnou sexuální sílu, ještě čekají na své objevení. Díky Bradyové však jeden z nich známe. Je jím právě prvek uznání, vděčnosti. A je to tak, třetí studie vědkyně ze Severní Karolíny prokázala, že jak vyjadřování uznání, tak jeho přijímání vede k větší společné sexuální síle.

„Nacházet motivaci k naplňování sexuálních potřeb dlouhodobého partnera může být čas od času výzvou. Je však důležité pamatovat si, že existují prosté kroky, jak onu motivaci posílit,“ uvedla Brady serveru PsyPost.

„Naše výsledky naznačují, že vděk, emoce vyrůstající z uznání toho, že druhá osoba je pro nás přínosem, že je nám hodnotná, je faktorem, který predikuje větší společnou sexuální sílu,“ shrnuje Bradyová. „Prosté vyjádření uznání nebo jeho přijetí tak může zvýšit vaši motivaci naplňovat partnerovy sexuální potřeby a může onu motivaci udržet během doby.“

Studie, kterou vydal magazín Social Psychological and Personality Science, přitom navazuje na předchozí výzkum z časopisu Journal of Personlaity and Social Psychology. Už ten složil vděku a uznání hold, když seznal, že je spojený s citlivostí ve vztahu a s věrností.

Sama Bradyová však poukazuje na to, že její studie je sice pionýrská, právě proto však s sebou nese limity. Je tak podle ní potřeba zjistit například to, zda uznání a vděk, který se týká téhož a opakuje se dokola, nemůže vést k znecitlivění. Zda neomrzí a jako motivační faktor nepřestane působit. Též by bylo na místě prozkoumat, zda nemá odlišné následky vyjádření uznání s ohledem na něco specifického, na partnerův konkrétní počin. Zda není jeden z typů vděčnosti a uznání vlivnější než jiný.

Server Big Think připomíná, že vyjádření uznání se podle nedávných studií ukázalo být nápomocným faktorem v případě deprese a úzkosti. Pocity uznání jsou spojeny též s nižšími hladinami stresu, s lepším sebepřijetím, dokonce zlepšuje stravovací návyky.