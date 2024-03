VIDEO: Ano, měla jsem teď dost práce, usmívá se britská pornohvězda Camilla

„Naše ultrarealistické panny mají stejné otvory jako klasická žena,“ pochlubil se manažer prodejce sexuálních robotek. „Neberu to tak, že osahávám holku, ale tak, že za to dostanu peníze, takže to je profesionální,“ vyložil erotický model. Britská pornohvězda z kategorie zralé ženy sečetla, kolik filmů zvládla od svých pětačtyřiceti let. Projděte se erotickým veletrhem, který se konal v pražských Letňanech.