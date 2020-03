Záškodník ve vlastní hlavě. Je dobré jít do lesa bez mobilu, říká psycholog

Narazil jsem na výrok filozofa Nietzscheho, který říká: „Nejhorší nepřítel budeš vždy sám sobě.“ Souhlasíte s tím?

Já bych ten citát poupravil na to, že člověk „může“ být svým největším nepřítelem. Většina lidí si nepřítelem není, i když se jím bezesporu stát může. Často se to týká i odpuštění. Když mi třeba tuhle kávu seberete, řeknu si, že jste ji asi potřeboval víc než já, a odpustím vám to. Trochu jiná věc ale je, jestli si dokážu odpustit i to, že jsem plánoval každý den běhat 2 kilometry a být hodnější na svoji rodinu, a pak místo toho ležím na gauči a tělo mi chátrá. To si třeba odpustit nedokážu a nejspíš to souvisí s tím, že: „Čeho se na nás dopustili druzí, s tím už se nějak vyrovnáme. Horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami.“ Tohle je zase citát jednoho francouzského spisovatele. U nás ho však proslavil film Sněženky a machři.