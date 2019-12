Tváří v tvář Mengelemu. Stačilo, aby ukázal prstem a už bych vám svůj příběh nevyprávěl

I přesto, že si dodnes připomínáme oběti holocaustu, ozývají se hlasy, že antisemitismus ve společnosti sílí. Máte také ten pocit?

Nejen že mám pocit, ale je to prokázané. To není jen nějaká ideová záležitost, ale neustále vidíte po světě nějaké atentáty. Je to systematická činnost, která má drastické důsledky včetně vraždění lidí. Určitě bych to nebral na lehkou váhu a hlavně nejde tvrdit, že se to přece týká někoho jiného.