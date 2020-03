Dílo Čarodějnice z Buchenwaldu. Experti získali album potažené lidskou kůží

„Sbírky osvětimského muzea obohatil mimořádný historický předmět. Je to fotoalbum zasazené do desek potažených lidskou kůží. Výzkum, který vedli muzejní experti, naznačil, že album mohlo vzniknout v německém koncentračním táboře Buchenwald,“ uvádí muzeum na svém webu.



Že jde skutečně o lidskou kůži, odborníci potvrdili tak, že materiál porovnali s dalšími podobnými objekty ve sbírkách muzea.

Poprvé o objevu informovali koncem ledna s tím, že předmět patřil rodině z Bavorska, která za druhé světové války provozovala penzion v nejmenovaném lázeňském městě.

Podnikatelé zvrhlé album zřejmě dostali darem od někoho, kdo pracoval v Buchenwaldu, dodává muzeum. Do alba se vejde přes sto fotografií či pohlednic. Ty, které v něm jsou, zachycují především krajinné výjevy.

Osvětimští experti znají i jméno ženy, která za vznikem alba stojí. „Používání lidské kůže k výrobě předmětů je přímo spojeno s postavou Ilse Kochové, která se společně se svým manželem ostudným způsobem zapsala do historie coby vražedkyně z tábora v Buchenwaldu,“ uvedla pro list The Times of Israel (TOI) vedoucí sbírek v osvětimském muzeu Elżbieta Cajzerová.

Dozorkyně Kochová má i další přezdívky: Čarodějnice, Čubka či Monstrum z Buchenwaldu. Její muž se už v roce 1937 stal velitelem tohoto tábora. Společně pak prosluli svou brutalitou.

Kochová podle informací jeruzalémského památníku Jad Vašem například často projížděla táborem na koni a bičovala tamní vězně. O pár let později v Majdanku si pak speciálně vybírala ty, jejichž kůži chtěla použít. Zájem měla třeba o tetované lidi.

Přeživší z Buchenwaldu podle TOI popsali, že se v táboře z kůže vězněných Židů a dalších obětí vyrábělo všechno možné od vazeb knih po peněženky.

Oba tyrani byli ještě během války zatčeni. Zatímco Kocha v roce 1945 popravili samotní nacisté pro zpronevěru, falšování, vyhrožování důstojníkům a další zločiny včetně tvorby předmětů z lidské kůže, jeho ženu zprostili obvinění kvůli nedostatku důkazů.

Brzy ji však zajali Američané a odsoudili k doživotnímu vězení. Čarodějnice z Buchenwaldu v roce 1967 spáchala sebevraždu.