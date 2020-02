VIDEO: Jedna velká kalba, popisují Češi snowboardingovou sezonu v Alpách

„Byla to možnost, jak být na horách a dělat, co máme rádi,“ říká v krátkém filmu Jetel, který spolu se Zbyňkem boarding house provozuje. Zní to jednoduše, docela prosté to však nebylo. Bylo třeba se vzdát práce, překonat nepochopení rodiny. Odměnou jim je životní styl, který z práce udělal pětiměsíční zábavu.

Právě pět měsíců trvá sezona a jejími klíčovými slovy je ježdění, triky, zábava, parta. Taky kalba: „Je to pětiměsíční kalba, hroznou kalbou to začíná, hroznou kalbou končí. A kalí se celou dobu, člověk z toho nemůže vystoupit.“ A pro leckoho k tomu patří „kontění“, „dumpstrování“, vybírání potravin, které supermarkety vyhodí do kontejnerů, protože jsou den dva prošlé, nebo navzdory tomu, že doba spotřeby ještě ani neuběhla. „Pršut, pršut, kozí sýr… Je to plýtvání. Máme jídlo na týden,“ komentuje dary z popelnice Zbyněk.

Settlers: Češi jako osadníci v cizině V zahraničí žije na milion Čechů, zmiňuje ve svém úvodu dokumentární cyklus Setttlers a vysvětluje, že chce přinést příběhy několika z nich. V prvním dílu se režiséři a kameramani Rostislav Málek, Jan Lemon a Markus Krug podívali do rakouských Alp, následovat má Egypt, kde provozují Češi Lukáš s Andreou školu kitování, a Bali, kde nechává česká parta otisk v surferské komunitě. Na dokončení projektu sbírají peníze na platformě Startovač.

On a Jetel přitom nejsou jedinými Čechy v parku Absolut. „Jela jsem za kamarádem na návštěvu, zůstala jsem tři dny, pak tři týdny, potom docela nastálo, v Česku jsem jeden týden v roce,“ líčí operátorka lanové dráhy Marie. Další Češi v hotelu pracují, nebo ho navštěvují jako jezdci.

Ani Jetel, ani Zdeněk svého rozhodnutí zvednout kotvy a stát se osadníky v zahraničí nelitují. Přiznávají, že onen nápad měl přijít dřív. „Přišli jsme na to trochu později. Ale je to bezvadný život. Nevíme, zda vede cesta zpátky,“ tvrdí.