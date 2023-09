Ať zvítězí ten nejvtipnější! Red Bull Káry nebyly jen o rychlosti

Úkol je zadaný jasně. Red Bull Káry jsou závodem podomácku vyrobených kár. A každý tým, kterých se letos z celého Česka sjelo bezmála čtyřicet, se pokouší na svém podomácku sestaveném stroji dorazit do cíle – pochopitelně co nejrychleji. Jenže toto utkání není jen otázkou rychlosti, kreativita se cení též.

Porota hodnotí celou sestavu. Nejen úspěšný sjezd, ale taky design stroje a pořádně efektní nástup. Při něm musí tým umět pobavit a vybavit pro diváky vozidlo náležitou legendou. Ne vždy je zřejmé, proč na trať vyráží právě pojízdný medvídek Pú v medové díži, banánový tryskáč, Tatra T3, párek v rohlíku s pikantní hořčicí anebo mobilní vinohrad.

Pořádně ztřeštěnou misi pak podtrhuje to, že všemožné káry, vozítka a přibližovadla se do cíle pohybují vlastně jen silou gravitace. A někdy taky trochu silou vůle svých posádek. Když totiž osedlanou káru na startu spustí z nakloněné plošiny, musí ji umět provést klikatou tratí plnou nečekaných nástrah.

Šílenost k pokoukání

Závod má své kořeny v dnes už legendární akci – soutěžní přehlídce podomácku vyrobených vozítek bez motoru, která se v roce 2000 odehrála v Belgii. Jen o tři roky později dorazila show do Prahy a brzy se svých vlastních závodů dočkali v Londýně, na Tchaj-wanu, v Ománu, Argentině či Kazachstánu.

Red Bull Káry se teď do Prahy vrátily po dvaceti letech. Poprvé se tu konaly na Petříně. Tentokrát se však uskutečnily na druhé straně kopce. Start byl na Strahově, a až do cíle museli závodníci zvládnout čtyři sta metrů dlouhou trať, posetou mnoha překážkami.

Jako první ji otestoval zahajovací jízdou závodník automobilových rally Erik Cais. Neskrýval, že má přitom trému jako na mistrovství světa.

Role porotců se ujali snowboardcrossařka Eva Adamczyková, biatlonistka Markéta Davidová, šermíř Alex Choupenitch, skateboardista David Luu, bavič Martin Mikyska, crossfiťačka Lucie Minářová nebo tvůrce podcastu U kulatého stolu Patrik Fiala.

Vybírat, zda větší dojem učinilo pošťácké auto, vozítko pana Beana, divotvorná postel na kolečkách, vystřelený špunt z láhve aneb řecké božstvo na antickém dórském sloupu nebylo zrovna jednoduché.

Bláznivé vítězství

„Red Bull Káry jsou naprosto fantastický koncept, je to perfektní závod, hrozně jsem se těšila,“ řekla Eva Adamczyková. Jak by vypadala její kára, kdyby byla v opačné roli? „Byl by to buď snowboard na kolečkách, ale to by asi byla moje smrt, nebo by byla ve tvaru koně,“ pustila uzdu fantazii olympijská vítězka a mistryně světa.Ze strahovského kopce svištěla řada známých osobností. Například Jakub Štáfek a Vašek Matějovský, moderátor a milovník extrému Nikos Mach nebo Tomáš Zástěra a Jakub „Koťák“ Kotek. Nevšední show si nenechala ujít ani čerstvá vítězka tenisového Wimbledonu Markéta Vondroušová. „Přijde mi to super, je to kreativní a přišlo hodně lidí. Já bych si postavila káru s tenisovými prvky,“ řekla tenistka.

A kdo nakonec stanul na stupních vítězů? S bronzem se může pochlubit tým Mario Bros, kteří proti vlastnímu očekávání cestu zvládli s plným počtem kol a posádkou. Stříbro vybojoval tým Zezadu, který před osmi lety zazářil na Redbull Rapids v Liptovském Mikuláši. A zlato? To si až na samotný Olymp odneslo Antické trio a jejich dórská střela.

Fandící diváci, kterých se tu v sobotu 16. září sešlo na dvacet tisíc, jsou tím nejlepším dokladem toho, že Káry skutečně umí nalákat svou pohodovou atmosférou. Snad proto, že se tu nejezdí pro vítězství, ale pro zábavu.