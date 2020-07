Vémola je škaredý, hloupý, nemá charakter, říká před zápasem Baba Jaga

Bojovníci se mají utkat 26. září v pražské hale O2 universum. Pro Vémolu to bude návrat do duelů organizace Oktagon po operaci ramene. Dvaatřicetiletý Václav Mikulášek působí v Oktagonu od loňského roku, dvakrát vyhrál, jednou prohrál.



Jak vypadá váš aktuální program, co děláte?

Nic, flákám se.

S ohledem na váš chystaný zářijový duel s Karlosem Vémolou flákání se spíš skončilo, ne?

Je to tak, už nechodím dvakrát týdně na tréninky, ale třikrát.

Třikrát týdně, to stačí? Na Karlose?

Jasně, zase tak dobrý není.

Vy jste si na sociálních sítích tak trochu vjeli do kožichu. On vás urazil, vy jste si to nenechal líbit moc dlouho. Je to v rámci trash talku?

Ne, on dělal trash talk, já říkám pravdu.

Jste teda naštvaný reálně, není to hrané?

Ne.

Čím vás tak nazlobil?

Jen se na něj podívejte. Je škaredý, blbý, nasypaný. Prostě ho nemám rád. Nejvíc mě urazilo, asi nejvíc se mi zapsalo do hlavy, co řekl na Štvanici: „Lidi by se mi smáli, kdybych zápasil s lidmi, jako je on.“ To mluvil o mně. Říkal jsem si tehdy, to jsem zvědavý, jak potom chceš do kategorie 84 kilogramů. To bylo před rokem. A teď se mnou chce zápasit. Je ale pravda, že se mu lidi smějí. Takže už to pro něj asi není problém. Já jsem za to víceméně rád.

Je to trochu pokrytecké, říkal, že do zápasu nepůjde s nějakým fighterem z ulice, a najednou s vámi jde.

On je pokrytec.

Karlos se tím dostal do tlaku, protože vy nemáte co ztratit…

Nemám, můžu jen získat.

Zatímco kdyby on po Attilovi prohrál s vámi, to by asi nebylo dobré.

Určitě by si nekoupil krokodýla ani lva, to je jasné.

Vy se krokodýla kupovat nechystáte?

Ne, mně zatím holky píšou, já si nemusím kupovat krokodýly na sex. Ale vážně, mě to přijde megalomanské, a hlavně ta zvířata nepatří do domů, ale do přírody. Nefandím tomu.

Jak se na zápas chystáte?

Už to nedělám tak halabala, mám dva týmy, jeden v Praze, druhý v Ostravě, ještě přibude Slovensko.

To je pravda. Už před měsíci Attila Végh pro případ vašeho duelu s Karlosem prohlásil, že máte zelenou a můžete u něj trénovat. Takže toho využijete?

Určitě. Protože Attila má Karlose nakoukaného asi nejvíc ze všech zápasníků, měl úplně skvělou taktiku. Ale Karlos neudělá tutéž chybu dvakrát, takže my taktiku budeme hrát trochu jinak. Tréninky mám rozložené do tří týmů. Jsou programovější. Dřív mně to bylo jedno, chodil jsem na dva opravdu těžké tréninky denně, teď to budu muset dělat jinak, aby moje tělo zvládalo ten nátlak, náročnost. Bylo v té nejlepší formě. Karlos pořád byl a je druhý nejlepší zápasník, kterého máme, dokázal toho strašně moc, to mu upírat nemůžu. Ale jako člověka, to je zbytečné mluvit. Ten člověk nemá charakter.

Jenže trash talk k tomu, co děláte, prostě patří, svářeč má masku, vy máte trash talk. To zase nemůžete brát úplně osobně, ne?

Já jsem takový.

Vztahovačný?

Já jsem vztahovačná buchta, no.